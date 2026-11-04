El 1 de diciembre comienza la inscripción para las Becas Educativas Municipales

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Municipalidad de Pergamino

La Municipalidad de Pergamino informa que desde el martes 1 de diciembre y hasta el 28 de diciembre de 2026 estará abierta la inscripción y reinscripción para las becas educativas municipales, destinadas a estudiantes de los niveles Secundario, Terciario y Universitario. El trámite deberá realizarse de manera presencial en la...

04 de noviembre de 2026 a las 08:36 a. m.

Fuente: Municipalidad de Pergamino · 04 de noviembre de 2026 a las 08:36 a. m.

La Municipalidad de Pergamino informa que desde el martes 1 de diciembre y hasta el 28 de diciembre de 2026 estará abierta la inscripción y reinscripción para las becas educativas municipales, destinadas a estudiantes de los niveles Secundario, Terciario y Universitario.

El trámite deberá realizarse de manera presencial en la Subsecretaría de Educación, ubicada en el segundo piso del Edificio Azul (Dr. Alem 411), de lunes a viernes de 7.30 a 12 horas.

Durante ese período, los interesados podrán acercarse para recibir asesoramiento y presentar la documentación requerida para acceder a los programas de becas que acompañan la trayectoria educativa de jóvenes pergaminenses.