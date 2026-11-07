Inicio > Municipalidad de Pergamino > Corte de luz programado provocará faltante de agua en zona norte de la ciudad

Municipalidad de Pergamino

Corte de luz programado provocará faltante de agua en zona norte de la ciudad

La Dirección de Obras Sanitarias informa que el domingo 8 de noviembre, entre las 7 y las 13 horas, la Cooperativa Eléctrica de Pergamino realizará trabajos de mantenimiento del tendido eléctrico. Por este motivo, varios pozos de agua quedarán fuera de servicio, por lo que se registrará baja presión o...

Fuente: Municipalidad de Pergamino · 07 de noviembre de 2026 a las 09:36 a. m.