Desde el 1° de enero desaparecerá el pago en efectivo en los peajes: qué pasará en las rutas que atraviesan Pergamino

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Pergamino

El sistema de cobro de peajes en las rutas nacionales y autopistas concesionadas avanzará hacia la automatización total a partir del 1° de enero de 2027. La medida alcanzará a los usuarios que transitan por los corredores viales del país y obligará a dejar de utilizar dinero en efectivo.

El comienzo de 2027 traerá una modificación importante para quienes utilizan habitualmente las rutas nacionales y autopistas con peaje. Desde el 1° de enero quedará eliminado el pago en efectivo en las estaciones comprendidas por el proceso de modernización del sistema de cobro, que pasará a funcionar exclusivamente mediante modalidades electrónicas y automatizadas.

La transformación forma parte de un proceso que se viene desarrollando durante los últimos meses y que tiene como objetivo reemplazar progresivamente las tradicionales cabinas atendidas por personal por sistemas que permitan registrar y cobrar el paso de los vehículos sin necesidad de manejar dinero en efectivo.

La fecha establecida para completar esta transición es el 31 de diciembre de 2026, de acuerdo con el cronograma dispuesto por el Poder Ejecutivo nacional a través del decreto Nº 733/2025. De esta manera, a partir del primer día del año próximo, los conductores deberán contar con alguna de las alternativas habilitadas para abonar el peaje.

La medida tendrá incidencia en los desplazamientos de los pergaminenses, especialmente en aquellos que utilizan los corredores nacionales que atraviesan el distrito. La ruta nacional Nº 188, que conecta Pergamino con localidades del norte bonaerense y provincias de la región, y la Autopista Pilar-Pergamino, que constituye uno de los principales accesos hacia el Área Metropolitana de Buenos Aires, forman parte de la infraestructura vial de mayor circulación para el transporte particular, comercial y de cargas.

El cambio supone dejar atrás una modalidad de pago que durante décadas estuvo incorporada a la rutina de quienes viajaban por las rutas argentinas. También representa un desafío para los usuarios ocasionales, que no necesariamente utilizan los peajes con frecuencia y que, en muchos casos, todavía recurren al efectivo cuando realizan viajes esporádicos.

Una medida que alcanzará a los corredores de la región En el caso de la ruta nacional Nº 188, su importancia para Pergamino excede el tránsito urbano. Se trata de una vía estratégica para la producción agropecuaria, el transporte de mercaderías y la comunicación con el norte de la provincia de Buenos Aires y el centro del país. Aunque no existe una estación de peaje dentro del sector de la traza que atraviesa la ciudad, los usuarios que continúan sus recorridos hacia otros distritos pueden encontrarse con puestos de cobro alcanzados por el nuevo esquema.

Uno de los puntos de referencia es la estación ubicada en las inmediaciones de Agustín Roca, sobre la ruta 188, en el corredor que conecta Pergamino con Junín y General Villegas. Allí, el proceso de reorganización de las concesiones viales también introdujo cambios en la operatoria del peaje. La transición hacia los sistemas electrónicos forma parte de una transformación más amplia de la administración de las rutas nacionales.

Por otra parte, la Autopista Pilar-Pergamino, correspondiente a la ruta nacional Nº 8, constituye otro corredor de particular interés para los habitantes del Partido. Es una conexión utilizada tanto por quienes viajan por motivos laborales, comerciales o familiares como por el transporte de cargas que circula entre el norte bonaerense y el área metropolitana.

En ese recorrido se encuentran estaciones de peaje como Larena, Solís y Venado Tuerto. La concesión de la autopista y del corredor de la ruta 8 pasó a manos de la empresa Vial 8, integrada por BASA y SECOSA, en septiembre de 2026, en reemplazo de Corredores Viales. El nuevo esquema contempla también la incorporación de modalidades de pago electrónico y la eliminación del efectivo.

La situación de estos corredores resulta especialmente relevante para los pergaminenses que utilizan la ruta 8 para trasladarse hacia Pilar, Buenos Aires y otros destinos, ya que deberán adecuarse a las condiciones de cobro que establezca la concesionaria en cada estación.

TelePASE, la alternativa que gana terreno Uno de los principales objetivos de la modificación es extender el uso de TelePASE, el dispositivo que permite identificar automáticamente al vehículo y registrar el paso por las estaciones de peaje sin necesidad de detenerse para realizar el pago.

Las estadísticas difundidas sobre la evolución del sistema muestran el crecimiento de esta modalidad. En enero de 2026, TelePASE concentraba el 83,9 por ciento de las operaciones, mientras que a mediados de noviembre esa participación había trepado al 93,6 por ciento. En sentido contrario, el pago en efectivo pasó de representar el 16,6 por ciento de las transacciones al comienzo del año a apenas el 4,34 por ciento al 15 de noviembre.

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Para quienes todavía no cuentan con el dispositivo, seguirá existiendo una alternativa: el pago electrónico manual mediante tarjetas de crédito o débito sin contacto y billeteras virtuales a través de códigos QR, en las terminales habilitadas por cada concesionaria. Lo que desaparece es la posibilidad de entregar billetes en las cabinas.

Sin embargo, hay otro aspecto que los conductores deberán tener en cuenta: la diferencia tarifaria entre utilizar TelePASE y pagar mediante las otras modalidades electrónicas. En los corredores donde ya se encuentren implementados y operativos todos los sistemas previstos, quienes no tengan TelePASE podrán afrontar una tarifa equivalente al doble de la correspondiente al dispositivo automático. Vialidad Nacional estableció esta condición para los tramos de la Red Federal de Concesiones una vez completada la instalación de las alternativas de cobro en todas las cabinas.

La explicación que se brinda desde el ámbito de la seguridad vial está relacionada con la necesidad de reducir las detenciones y las maniobras de frenado en las estaciones. Aunque el pago electrónico mediante tótem evita el manejo de efectivo, obliga al conductor a detener completamente el vehículo y realizar una operación antes de continuar el recorrido. En cambio, TelePASE permite mantener una circulación más fluida, especialmente en los momentos de mayor movimiento vehicular.

El paso siguiente será la implementación del denominado sistema free flow, una modalidad que elimina las barreras y las cabinas tradicionales. Los vehículos circulan debajo de estructuras equipadas con cámaras y dispositivos de lectura que identifican la patente y el sistema de pago asociado, registrando automáticamente el tránsito.

El decreto Nº 733/2025 establece que para el 31 de diciembre de 2026 las rutas nacionales concesionadas deberán contar con vías automáticas canalizadas con barreras y/o vías free flow. Esto significa que el objetivo inmediato es terminar con el cobro manual en efectivo, aunque no implica que todas las estaciones deban tener necesariamente pórticos sin barreras desde el primer día de 2027.

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Los usuarios ocasionales, ante el cambio Uno de los desafíos de esta transformación estará puesto en los conductores que utilizan las rutas de manera esporádica. Quienes realizan viajes diarios por razones laborales o comerciales, en general, ya incorporaron TelePASE como una herramienta habitual. Sin embargo, existe un segmento de automovilistas que solamente utiliza las autopistas algunos fines de semana, durante las vacaciones o cuando debe trasladarse por motivos familiares.

Son precisamente esos usuarios los que todavía pueden llegar a una estación de peaje sin contar con el dispositivo y sin tener incorporado el hábito de utilizar medios electrónicos para abonar.

Para los pergaminenses que viajan ocasionalmente hacia Buenos Aires por la Autopista Pilar-Pergamino o que utilizan la ruta 188 para trasladarse hacia otras localidades de la región, la recomendación será informarse previamente sobre las modalidades habilitadas en cada corredor y, fundamentalmente, gestionar TelePASE para evitar inconvenientes.

La transformación también obliga a prestar atención a las particularidades de cada concesión. No todas las rutas tienen idéntico grado de avance en la instalación de los sistemas y las condiciones operativas pueden variar durante el período de transición.