Pergamino

Hasta el 31 de marzo rigen días y horarios establecidos por el Municipio para el riego de patios y jardines y el lavado de veredas y vehículos.

Con la llegada de los meses de temperaturas más elevadas y el consecuente incremento del consumo, la Municipalidad puso en marcha su campaña de concientización sobre el uso responsable del agua potable. Como sucede año a año, el período comprendido entre el 1º de noviembre y el 31 de marzo se encuentran vigentes las disposiciones específicas para determinadas actividades domiciliarias, con el propósito de preservar el funcionamiento de la red de distribución y garantizar que el servicio pueda llegar en condiciones adecuadas a todos los sectores de la ciudad.

El planteo de la Secretaría de Servicios Públicos, a través del área de Obras Sanitarias, apunta especialmente a evitar los consumos excesivos durante las jornadas de calor, cuando aumenta considerablemente la utilización de agua para el mantenimiento de patios, jardines y espacios exteriores, así como el lavado de veredas y vehículos. Estas actividades, cuando se realizan de manera simultánea y sin respetar las franjas horarias establecidas, pueden generar una exigencia adicional sobre un sistema que tiene límites operativos y que debe responder a las necesidades de miles de hogares.

En ese contexto, el Municipio recordó que el riego de patios y jardines está permitido únicamente los lunes, miércoles y viernes, entre las 22:00 y las 9:00. Por su parte, el lavado de veredas y vehículos puede realizarse los martes, jueves y sábados, dentro de esa misma franja horaria. Se trata de una normativa que se aplica todos los años durante la temporada de mayor demanda y que busca ordenar los consumos no esenciales para evitar que afecten la provisión destinada a los usos cotidianos y prioritarios.

Cuidado y respeto La elección de los horarios nocturnos responde a criterios técnicos vinculados con el funcionamiento de la red. Durante esas horas disminuye la demanda general y el sistema puede distribuir el recurso con menores exigencias, favoreciendo la recuperación de los niveles de presión y el normal abastecimiento de los tanques domiciliarios.

La situación adquiere particular importancia en los sectores más alejados de las estaciones de bombeo y en las zonas de mayor altura, donde las variaciones de presión pueden sentirse con mayor intensidad cuando se producen picos de consumo. El riego prolongado durante las horas de mayor temperatura o el lavado de veredas con mangueras pueden representar un volumen importante de agua que, sumado al consumo general, termina condicionando la prestación en distintos barrios.

Desde Obras Sanitarias remarcan que el abastecimiento de agua potable demanda un trabajo continuo durante todo el año, aunque las exigencias se incrementan especialmente durante el verano. Las cuadrillas municipales realizan tareas preventivas y correctivas, supervisan el funcionamiento de las perforaciones, estaciones y equipos de bombeo, intervienen ante reclamos y llevan adelante trabajos de renovación de cañerías para sostener la calidad de la prestación.

Las tareas incluyen el mantenimiento de los pozos de captación, la revisión de bombas, el reemplazo de componentes deteriorados y la ejecución de mejoras en distintos sectores de la infraestructura. También se avanza con la renovación de válvulas, la incorporación de equipos de mayor capacidad y trabajos sobre las redes troncales y ramales secundarios, con el objetivo de acompañar el crecimiento de la ciudad y responder a una demanda que aumenta año tras año.

Sin embargo, desde el área insisten en que las inversiones y las intervenciones técnicas necesitan complementarse con un comportamiento responsable de los usuarios. La capacidad de producción y distribución tiene límites y, cuando se incrementa excesivamente el consumo para actividades que pueden programarse en otros momentos, se generan desequilibrios que repercuten sobre el conjunto de la comunidad.

La campaña municipal busca instalar precisamente esa idea: el agua potable no es un recurso ilimitado y su disponibilidad depende de una infraestructura que requiere inversiones, mantenimiento y una administración adecuada. Su captación, conducción y distribución representan un esfuerzo cotidiano que involucra personal, equipamiento y recursos económicos.

Hábitos que hacen la diferencia El uso responsable del agua no significa dejar de realizar las actividades habituales de mantenimiento de una vivienda, sino modificar algunas prácticas para hacerlas más eficientes. Regar durante la noche, por ejemplo, permite que el agua sea mejor aprovechada por las plantas, ya que disminuye la evaporación que se produce durante las horas de mayor temperatura. De esta manera, además de contribuir al equilibrio de la red, se evita desperdiciar un recurso que puede utilizarse de forma mucho más eficiente.

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Una recomendación similar alcanza al lavado de veredas y vehículos. La utilización de baldes o dispositivos de bajo consumo permite reducir considerablemente el volumen empleado en comparación con el uso permanente de mangueras. También resulta importante evitar dejar correr el agua innecesariamente durante las tareas de limpieza y reparar pérdidas en canillas, conexiones y depósitos domiciliarios.