Pergamino

El pedido fue aprobado por unanimidad y está dirigido a la empresa Vial 8, que es la actual concesionaria de la ruta Nº 8. La iniciativa busca que se reparen y repongan las luminarias en los distintos ingresos a la ciudad, afectados por hechos de vandalismo y robo de cables.

La falta de iluminación en los diferentes accesos a la ciudad sobre la traza de la variante de la ruta Nº 8, conocida como circunvalación de la Autopista Pilar - Pergamino, volvió a instalarse en la agenda institucional de la ciudad. En esta oportunidad, el Concejo Deliberante aprobó por unanimidad un proyecto de comunicación mediante el cual solicita a la empresa Vial 8, actual concesionaria del corredor vial, que concrete con carácter urgente la restitución, reparación y puesta en valor del sistema de alumbrado en las intersecciones y los ingresos a la planta urbana.

La iniciativa fue tratada sobre tablas durante la décima séptima sesión ordinaria del cuerpo legislativo y obtuvo el acompañamiento de todos los concejales. El planteo pone el foco en una problemática que afecta desde hace tiempo a distintos sectores de la circunvalación y que tiene muchas consecuencias directas sobre la seguridad de quienes transitan diariamente por uno de los corredores más importantes para la conectividad de Pergamino.

De acuerdo con los fundamentos del proyecto, la ausencia de luminarias responde, en buena medida, a sucesivos hechos de vandalismo y robo de cables que terminaron dejando fuera de funcionamiento buena parte de las instalaciones. La situación genera preocupación por las condiciones en las que deben circular los conductores durante la noche, especialmente en los accesos y nudos viales que conectan la Variante con las calles y rutas que conducen hacia la ciudad.

Un problema preocupante Los concejales advirtieron que la falta de iluminación en esos puntos genera un escenario de vulnerabilidad que incrementa los riesgos de siniestros viales, al tiempo que puede favorecer situaciones de inseguridad. Se trata de sectores de circulación permanente, utilizados tanto por los vecinos de Pergamino como por conductores que atraviesan el distrito para continuar sus recorridos por la ruta Nº 8.

El proyecto también incorpora un elemento central para fundamentar el reclamo: el reciente cambio en la administración del corredor vial. Luego del proceso de privatización de la Red Federal de Caminos impulsado por el Gobierno nacional, la concesión del tramo correspondiente a la ruta Nº 8, identificado como Tramo Puntano, fue adjudicada al consorcio privado Vial 8, integrado por las firmas Basaa S.A. y Cecosa S.A.

La nueva operadora asumió la posesión efectiva del corredor en septiembre de 2026, en reemplazo de Corredores Viales S.A., que hasta entonces tenía a su cargo la administración estatal. A partir de este cambio, el Concejo Deliberante considera que la empresa concesionaria debe asumir las responsabilidades vinculadas con el mantenimiento integral y la conservación de la infraestructura vial.

Cumplir con los pliegos En ese sentido, los fundamentos de la comunicación señalan que las obligaciones establecidas en los pliegos de bases y condiciones de la licitación y en el contrato de concesión comprenden también el correcto funcionamiento de los sistemas de alumbrado público instalados en intersecciones, variantes y accesos. Por ese motivo, los ediles entienden que la reposición de las luminarias no debería quedar relegada dentro del cronograma general de intervenciones, sino que tendría que recibir un tratamiento prioritario.

El pedido aprobado apunta específicamente a que Vial 8 disponga la reparación y restitución integral de las instalaciones lumínicas, incluyendo el reemplazo de los tendidos eléctricos y de los artefactos que fueron vandalizados o sustraídos. Además, plantea la necesidad de incorporar medidas tecnológicas o de infraestructura que permitan prevenir nuevos hechos delictivos y evitar que, una vez realizadas las reparaciones, las instalaciones vuelvan a quedar fuera de servicio por situaciones similares.

Nunca hubo respuestas Otro de los aspectos destacados de la iniciativa es que no se trata de un reclamo nuevo; el Concejo Deliberante viene canalizando institucionalmente esta problemática desde 2022, con diferentes gestiones y planteos ante los organismos y las autoridades que tuvieron responsabilidad sobre el corredor vial. Sin embargo, pese al tiempo transcurrido y a las reiteradas intervenciones, la situación continúa sin una respuesta definitiva.

Ahora, con una nueva empresa al frente de la concesión, el cuerpo legislativo decidió renovar formalmente el reclamo y dirigirlo a la firma que tiene actualmente a su cargo la explotación y el mantenimiento de la Ruta Nacional Nº 8. La expectativa es que el cambio de operador permita avanzar con las obras necesarias y resolver una deficiencia que afecta la seguridad vial en los principales puntos de ingreso a Pergamino.

La aprobación unánime refleja la preocupación compartida por los distintos bloques políticos frente a un problema que trasciende las diferencias partidarias. La iluminación de los accesos no constituye solamente una cuestión de infraestructura o mantenimiento, sino también una condición fundamental para mejorar la visibilidad, ordenar la circulación y reducir los riesgos para quienes utilizan diariamente la CircunvalaLa falta de iluminación en los diferentes accesos a la ciudad sobre la traza de la variante de la ruta Nº 8, conocida como circunvalación de la Autopista Pilar - Pergamino, volvió a instalarse en la agenda institucional de la ciudad. En esta oportunidad, el Concejo Deliberante aprobó por unanimidad un proyecto de comunicación mediante el cual solicita a la empresa Vial 8, actual concesionaria del corredor vial, que concrete con carácter urgente la restitución, reparación y puesta en valor del sistema de alumbrado en las intersecciones y los ingresos a la planta urbana.

La iniciativa fue tratada sobre tablas durante la décima séptima sesión ordinaria del cuerpo legislativo y obtuvo el acompañamiento de todos los concejales. El planteo pone el foco en una problemática que afecta desde hace tiempo a distintos sectores de la circunvalación y que tiene muchas consecuencias directas sobre la seguridad de quienes transitan diariamente por uno de los corredores más importantes para la conectividad de Pergamino.

De acuerdo con los fundamentos del proyecto, la ausencia de luminarias responde, en buena medida, a sucesivos hechos de vandalismo y robo de cables que terminaron dejando fuera de funcionamiento buena parte de las instalaciones. La situación genera preocupación por las condiciones en las que deben circular los conductores durante la noche, especialmente en los accesos y nudos viales que conectan la Variante con las calles y rutas que conducen hacia la ciudad.

Un problema preocupante

Los concejales advirtieron que la falta de iluminación en esos puntos genera un escenario de vulnerabilidad que incrementa los riesgos de siniestros viales, al tiempo que puede favorecer situaciones de inseguridad. Se trata de sectores de circulación permanente, utilizados tanto por los vecinos de Pergamino como por conductores que atraviesan el distrito para continuar sus recorridos por la ruta Nº 8.

El proyecto también incorpora un elemento central para fundamentar el reclamo: el reciente cambio en la administración del corredor vial. Luego del proceso de privatización de la Red Federal de Caminos impulsado por el Gobierno nacional, la concesión del tramo correspondiente a la ruta Nº 8, identificado como Tramo Puntano, fue adjudicada al consorcio privado Vial 8, integrado por las firmas Basaa S.A. y Cecosa S.A.

La nueva operadora asumió la posesión efectiva del corredor en septiembre de 2026, en reemplazo de Corredores Viales S.A., que hasta entonces tenía a su cargo la administración estatal. A partir de este cambio, el Concejo Deliberante considera que la empresa concesionaria debe asumir las responsabilidades vinculadas con el mantenimiento integral y la conservación de la infraestructura vial.

Cumplir con los pliegos

En ese sentido, los fundamentos de la comunicación señalan que las obligaciones establecidas en los pliegos de bases y condiciones de la licitación y en el contrato de concesión comprenden también el correcto funcionamiento de los sistemas de alumbrado público instalados en intersecciones, variantes y accesos. Por ese motivo, los ediles entienden que la reposición de las luminarias no debería quedar relegada dentro del cronograma general de intervenciones, sino que tendría que recibir un tratamiento prioritario.

El pedido aprobado apunta específicamente a que Vial 8 disponga la reparación y restitución integral de las instalaciones lumínicas, incluyendo el reemplazo de los tendidos eléctricos y de los artefactos que fueron vandalizados o sustraídos. Además, plantea la necesidad de incorporar medidas tecnológicas o de infraestructura que permitan prevenir nuevos hechos delictivos y evitar que, una vez realizadas las reparaciones, las instalaciones vuelvan a quedar fuera de servicio por situaciones similares.

Nunca hubo respuestas

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Otro de los aspectos destacados de la iniciativa es que no se trata de un reclamo nuevo; el Concejo Deliberante viene canalizando institucionalmente esta problemática desde 2022, con diferentes gestiones y planteos ante los organismos y las autoridades que tuvieron responsabilidad sobre el corredor vial. Sin embargo, pese al tiempo transcurrido y a las reiteradas intervenciones, la situación continúa sin una respuesta definitiva.

Ahora, con una nueva empresa al frente de la concesión, el cuerpo legislativo decidió renovar formalmente el reclamo y dirigirlo a la firma que tiene actualmente a su cargo la explotación y el mantenimiento de la Ruta Nacional Nº 8. La expectativa es que el cambio de operador permita avanzar con las obras necesarias y resolver una deficiencia que afecta la seguridad vial en los principales puntos de ingreso a Pergamino.

La aprobación unánime refleja la preocupación compartida por los distintos bloques políticos frente a un problema que trasciende las diferencias partidarias. La iluminación de los accesos no constituye solamente una cuestión de infraestructura o mantenimiento, sino también una condición fundamental para mejorar la visibilidad, ordenar la circulación y reducir los riesgos para quienes utilizan diariamente la Circunvalación.

Con esta comunicación, el Concejo Deliberante busca que la concesionaria incorpore la intervención entre sus prioridades y establezca una respuesta concreta frente a una demanda que los pergaminenses vienen sosteniendo desde hace varios años. La resolución legislativa representa un nuevo paso institucional, aunque la solución definitiva dependerá de que los trabajos reclamados se traduzcan efectivamente en la recuperación del alumbrado en los accesos de la ciudad.

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