Elecciones 2027: Ya se puede consultar el padrón electoral provisorio

Pergamino

La Cámara Nacional Electoral habilitó la visita online en www.padron.gob.ar y va a estar disponible hasta el 30 de noviembre, inclusive.

La Cámara Nacional Electoral (CNE) habilitó la consulta del padrón provisorio para las elecciones del próximo año. La ciudadanía puede ingresar a www.padron.gob.ar para verificar sus datos, detectar posibles errores u omisiones y presentar los reclamos correspondientes antes del cierre del período de consulta

La consulta se realiza a través del sitio oficial de la CNE, donde los electores pueden comprobar si figuran correctamente en el registro electoral. Según informaron oficialmente, en esta oportunidad el padrón provisorio no incluye los domicilios, sino únicamente el nombre y apellido de las personas habilitadas para votar, junto con la sección y el circuito electoral correspondientes.

La revisión también es importante para los jóvenes que deban incorporarse por primera vez al padrón de las elecciones del próximo año, ya que podrán verificar si fueron incluidos. Además, permite advertir posibles casos de personas que no deberían figurar en el registro.

¿Cómo revisar el padrón provisorio? El proceso para realizar una consulta es simple y solo requiere incluir el documento de la persona, su género y distrito al que pertenece, que en el caso de los votantes de Pilar es la provincia de Buenos Aires. Por último, antes de realizar la consulta se debe completar el recuadro verificador con los números que figuran a la derecha de ese mismo recuadro y luego presionar en el botón "Consultar".

Los resultados todavía no prevén ver cuál será el lugar de votación de cada persona, pero sí permiten determinar cuál es el distrito puntual en el que cada una deberá sufragar.

Hasta cuándo se puede revisar el padrón La CNE informó que el padrón provisorio permanecerá disponible para su consulta hasta el 30 de noviembre inclusive.