> Actuá en Verde acercó una propuesta de educación ambiental a la Escuela Nº 52

Municipalidad de Pergamino

Alumnos de segundo grado de la Escuela Primaria N.º 52 “Gregoria Salas” participaron del taller “Brotes compartidos”, una propuesta de la Dirección de Gestión Ambiental de la Municipalidad de Pergamino, a través del programa Actuá en Verde, que promueve el aprendizaje y el cuidado del ambiente mediante experiencias prácticas. La...

Fuente: Municipalidad de Pergamino · 10 de noviembre de 2026 a las 11:04 a. m.

Alumnos de segundo grado de la Escuela Primaria N.º 52 “Gregoria Salas” participaron del taller “Brotes compartidos”, una propuesta de la Dirección de Gestión Ambiental de la Municipalidad de Pergamino, a través del programa Actuá en Verde, que promueve el aprendizaje y el cuidado del ambiente mediante experiencias prácticas.

La actividad se desarrolló en el marco del trabajo que la institución viene realizando durante el año sobre las plantas y el cuidado del ambiente. La iniciativa surgió a partir del contacto de María Rosa Ferreira, docente del curso, con el área de Gestión Ambiental, con el objetivo de conocer las propuestas educativas disponibles y sumar una experiencia práctica que permitiera integrar los contenidos abordados durante el ciclo lectivo.

Durante la jornada, Valeria Pereyra, directora de Gestión Ambiental, acompañó a los chicos en distintas actividades vinculadas con la reproducción y el cuidado de las plantas. En primer lugar, realizaron la siembra de semillas de tomate perita, una experiencia que permitió conocer el proceso de germinación, las etapas de crecimiento y los cuidados necesarios para el desarrollo de una planta.

Luego, trabajaron en la multiplicación y el trasplante de ejemplares de lacitos de amor. Cada alumno y las docentes prepararon sus propias macetas y se las llevaron a sus casas para continuar con el cuidado de las plantas.

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El encuentro permitió recuperar los conocimientos trabajados en el aula y sumar nuevos aprendizajes a través del contacto directo con la naturaleza.