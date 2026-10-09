> San Pedro: Escándalo en el Concejo Deliberante de Santa Lucía, una sesión terminó suspendida tras amenazas

Región

Una discusión política por la Semana de la Juventud derivó en gritos, amenazas de agresión y la intervención policial durante una sesión del Concejo Deliberante.

09 de octubre de 2026 a las 09:55 a. m.

09 de octubre de 2026 a las 09:55 a. m.

La sesión del Concejo Deliberante de San Pedro realizada en el Club Central Córdoba de Santa Lucía debió suspenderse luego de que una discusión entre concejales escalara hasta incluir gritos, amenazas y momentos de tensión. El episodio ocurrió durante el debate de un proyecto para garantizar recursos destinados a la Semana de la Juventud.

Tensión en el Concejo Deliberante de Santa Lucía durante el debate El incidente se produjo en un contexto de fuertes cruces políticos entre integrantes del cuerpo legislativo. Días atrás, la concejala Paola Basso, del espacio Nuevos Aires, había denunciado por violencia de género a Martín Rivas, de Consolidación Argentina. Posteriormente, el edil había reclamado la renuncia de su par.

La sesión de esta semana tenía entre sus temas centrales un proyecto de resolución presentado por La Libertad Avanza para garantizar recursos para la Semana de la Juventud, una de las actividades culturales de la región.

Horas antes del encuentro, desde la organización del evento habían solicitado públicamente que no se mezclara la celebración con disputas políticas sectoriales y reclamaron que los adultos dieran un ejemplo de diálogo y respeto. Sin embargo, el debate derivó en un nuevo enfrentamiento entre representantes de distintos espacios.

Después de la intervención de Melina Panatteri, una de las autoras de la iniciativa, Juan Cruz González, de Fuerza Patria, tomó la palabra para fundamentar su postura contraria al proyecto y retomó el mensaje difundido por los organizadores.

Cruces entre Martín Rivas, Paola Basso y Damián Mosquera La discusión subió de tono cuando Martín Rivas pidió la palabra y dejó en segundo plano el contenido de la iniciativa para cuestionar a sus pares, a quienes acusó de ejercer la política mediante la mentira.

En su intervención, volvió a referirse al pasado político de Paola Basso y mencionó otros planteos vinculados con promesas electorales y donaciones de dietas. También vinculó sus cuestionamientos con Ariel Rey, La Libertad Avanza y Damián Mosquera.

Las declaraciones provocaron una reacción inmediata de Mosquera, quien respondió a los gritos desde su banca y reclamó a la presidencia que no se permitieran alusiones personales durante el debate.

En ese momento, dos personas que se encontraban entre el público se acercaron a Rivas para increparlo. Según la crónica del episodio, la situación incluyó amenazas de golpear al concejal y elevó todavía más la tensión dentro del recinto.

Intervino la Policía y debieron suspender la sesión Ante el agravamiento del conflicto, el presidente del Concejo Deliberante, Martín Baraybar, solicitó la intervención policial para controlar la situación y evitar que el enfrentamiento pasara a mayores.

Mientras tanto, Damián Lafalce y Fabián Vlaeminck debieron intervenir para contener a Mosquera, en medio de los gritos y los cuestionamientos cruzados.

La imposibilidad de continuar con el debate en condiciones adecuadas llevó a la suspensión de la sesión, que se desarrollaba en el Club Central Córdoba de Santa Lucía.

El episodio ocurrió mientras el orden del día contemplaba el tratamiento de diversos proyectos relacionados con la localidad. La interrupción impidió que la reunión continuara con el desarrollo previsto y volvió a poner en el centro de la escena los enfrentamientos políticos dentro del cuerpo legislativo de San Pedro.