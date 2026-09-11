> San Pedro: fuertes cruces en el Concejo Deliberante en Gobernador Castro por Malvinas, bolsas y reclamos sanitarios

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La sesión del Concejo Deliberante en Gobernador Castro estuvo marcada por fuertes debates políticos y reclamos vecinales vinculados al agua, la electricidad, las calles y la salud.

La sesión del Concejo Deliberante de San Pedro se trasladó este jueves a Gobernador Castro, donde una banca abierta permitió exponer reclamos de vecinos y luego se sucedieron intensos cruces entre los distintos bloques por la soberanía de Malvinas, el uso de bolsas de polietileno y la situación del hospital local.

Reclamos vecinales y necesidades de Gobernador Castro La jornada comenzó con una banca abierta solicitada por vecinas de Gobernador Castro, quienes plantearon distintas problemáticas que afectan a la localidad. Entre los reclamos estuvieron las dificultades relacionadas con el suministro eléctrico y de agua potable en algunos barrios, el estado de las calles y la necesidad de recuperar el servicio de ambulancia para Vuelta de Obligado.

Uno de los temas específicamente vinculados con la localidad fue el pedido de informes sobre la situación del Hospital “26 de Julio”. La iniciativa, presentada por el bloque San Pedro Puede, también contempla la posibilidad de implementar un servicio de telemedicina para ampliar las alternativas de atención sanitaria.

El tratamiento del proyecto derivó nuevamente en una discusión política entre los concejales, con cuestionamientos cruzados relacionados con las posiciones de los distintos bloques frente al Gobierno nacional y el impacto de los recortes de recursos en la salud pública.

Malvinas y un debate que terminó en votación dividida El primer gran cruce de la sesión tuvo como eje la cuestión Malvinas. El concejal Joaquín González, de Alianza La Libertad Avanza, presentó un proyecto para adherir a las declaraciones realizadas por el presidente Javier Milei durante la última cadena nacional en relación con la soberanía argentina sobre las islas.

González sostuvo que la cuestión Malvinas “no pertenece a ningún partido político” y planteó que la defensa del territorio, los recursos naturales y el derecho internacional debería quedar por encima de las diferencias partidarias.

Desde Fuerza Patria, Soledad Llul cuestionó la posición del Presidente y recordó distintas declaraciones y decisiones adoptadas durante su gestión respecto de la relación con el Reino Unido y la cuestión Malvinas. La concejal sostuvo que recientemente se produjo un cambio en el posicionamiento presidencial y lo vinculó con factores de política internacional e interna.

Diego Lafalce planteó que, más allá de las apreciaciones personales de Milei, Argentina debe reafirmar permanentemente su soberanía sobre las islas y continuar con el reclamo. Martín Rivas también cuestionó las contradicciones que, según sostuvo, existen entre reivindicar actualmente la causa Malvinas y las expresiones previas del Presidente sobre Margaret Thatcher.

Damián Mosquera, de Nuevos Aires, consideró que el tema debería encontrar unido al Concejo Deliberante detrás de la reivindicación de la soberanía argentina.

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Después de unos 25 minutos de discusión, el proyecto fue rechazado por 10 votos contra 8, al no conseguir los votos necesarios para aprobar la adhesión a las palabras de Milei.

Bolsas de polietileno, salud y la consulta por el delegado Otro de los momentos de mayor tensión se produjo durante el tratamiento de una resolución impulsada por Belén Santos, de Nuevos Aires, relacionada con el incumplimiento de una ordenanza de 2014 que establecía medidas para reducir la utilización de bolsas de polietileno en los comercios de San Pedro.

Santos planteó que la normativa debería haberse aplicado desde 2015 y propuso avanzar hacia alternativas como bolsas biodegradables o de tela, argumentando que el objetivo es disminuir el impacto ambiental generado por estos materiales.

El planteo fue cuestionado por Martín Rivas, quien puso en duda los mecanismos de control, certificación y fiscalización que deberían aplicarse para determinar qué materiales pueden utilizarse y cuáles quedarían prohibidos.

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Soledad Llul propuso que el tema fuera girado a la comisión de Medio Ambiente para actualizar el contenido de la normativa y abordar las cuestiones técnicas antes de avanzar.

El intercambio derivó luego en un fuerte cruce entre Rivas y la concejal Paola Basso, quien pidió que se aclarara una expresión que, según sostuvo, había utilizado el edil durante el debate. Rivas rechazó la acusación y solicitó que se revisara la grabación de la sesión. Además, anticipó que recurrirá a la Justicia para esclarecer lo ocurrido.

Finalmente, otro de los temas vinculados directamente con Gobernador Castro fue el pedido de los concejales Martín Rivas, De Rosa, Diego Lafalce y Negrete para convocar a una consulta popular, voluntaria y no vinculante sobre la preferencia de los vecinos respecto de quién debería ocupar el cargo de delegado municipal.