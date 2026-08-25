San Pedro: Allanamientos y toma de muestras en el basural de la ciudad por una causa federal

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La Policía Federal realizó procedimientos en la Municipalidad, el Concejo, Ashira y el basural, en una investigación por presunta contaminación.

La Policía Federal Argentina realizó este lunes múltiples allanamientos y órdenes de presentación en dependencias municipales, el Concejo Deliberante, la empresa Ashira y el basural de San Pedro, en el marco de una investigación de la Justicia Federal por una presunta infracción a la Ley de Residuos Peligrosos.

Operativo de la Policía Federal en el basural de San Pedro Los procedimientos fueron ordenados por el Juzgado Federal de Garantías de San Nicolás, a cargo de Carlos Villafuerte Ruzo, a pedido de la Sede Fiscal Descentralizada de San Nicolás, conducida por Gustavo Parigini.

La causa está caratulada “Basural San Pedro s/ Inf. Ley 24.051” y lleva el número PP 121068/2026. Los efectivos del Departamento Delitos Ambientales y del Departamento Investigaciones Antimafia de la Policía Federal Argentina intervinieron en distintos puntos vinculados con la gestión y disposición final de residuos.

En el predio ubicado en proximidades de La Tosquera, la Justicia dispuso la presencia de peritos químicos y especialistas ambientales para realizar inspecciones y tomar muestras de suelo, agua, lixiviados y napas subterráneas.

Tomaron muestras de suelo, agua y napas subterráneas Los puntos de muestreo fueron geolocalizados e incluyeron sectores del basural y cursos de agua cercanos que desembocan en el río Paraná. Además, se autorizó el uso de drones para obtener registros fotográficos y fílmicos del predio y sus alrededores.

El operativo contó también con la participación de la División Video y Comunicaciones Aeronáuticas, la Superintendencia Federal de Bomberos y especialistas de la Dirección de Residuos Sólidos Urbanos del Ministerio de Ambiente de la Provincia de Buenos Aires.

Dentro de las medidas ordenadas también se contempló el relevamiento del personal que trabaja en el predio como recolectores e informantes del Centro Infantil de Recreación y Aprendizaje “La Colmenita”. Asimismo, se previó la intervención de profesionales de Medicina Legal de la Policía Federal para evaluar posibles afecciones vinculadas con la exposición al humo y los residuos.

Qué documentación entregó la Municipalidad y qué pasó con los camiones En la Municipalidad de San Pedro, el subsecretario Legal y Técnico, Daniel Porta, entregó la documentación solicitada por las autoridades judiciales. Entre los elementos aportados se encuentra la Ordenanza Municipal N° 6.656/2024, que establece la elaboración de informes anuales sobre la Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos (GIRSU), incluyendo transporte, tratamiento y disposición final.

También se presentó el informe anual, compuesto por 57 fojas y sus anexos, con información sobre las políticas ambientales implementadas, los volúmenes de residuos recolectados y las acciones vinculadas al reciclaje y compostaje.

En el Concejo Deliberante se requirió documentación relacionada con proyectos para el tratamiento de residuos y la nómina de autoridades del Poder Ejecutivo municipal. En tanto, en Ashira S.A. se verificó documentación de habilitación, contratos, planes de gestión y sistemas de seguimiento de los camiones que trasladan los residuos hasta el predio.

El operativo tuvo además un episodio particular en el basural. Poco antes de la llegada de los efectivos se produjo un incendio que no pudo ser controlado inicialmente por los bomberos de la Policía Federal. Ante esta situación, la Justicia autorizó la utilización de maquinaria municipal que había quedado retenida para realizar tareas de remoción.