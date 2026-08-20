> San Pedro: El HCD debatirá una consulta popular para elegir delegados municipales desde 2027

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El proyecto propone que los vecinos voten una terna de candidatos y que el intendente designe al delegado entre los tres más votados.

20 de agosto de 2026 a las 09:01 a. m.

20 de agosto de 2026 a las 09:01 a. m.

El Honorable Concejo Deliberante (HCD) de la ciudad de San Pedro debatirá en su próxima sesión un proyecto que propone implementar consultas populares voluntarias y no vinculantes para elegir delegados municipales en las localidades del partido. La iniciativa ya obtuvo dictamen de comisión y establece que los vecinos conformen una terna de candidatos para que el intendente defina la designación.

Cómo funcionará la elección de delegados municipales El proyecto fue presentado el año pasado por el concejal Martín Rivas, del bloque Consolidación Argentina, y busca incorporar un mecanismo de participación ciudadana en la selección de los representantes de las distintas localidades.

De acuerdo con la propuesta, los vecinos podrán votar entre los postulantes y, como resultado de la consulta, se conformará una terna integrada por los tres candidatos más votados. El intendente deberá elegir al futuro delegado entre esos nombres.

La iniciativa mantiene así la facultad de designación en manos del Departamento Ejecutivo, tal como establece la Ley Orgánica de las Municipalidades, pero incorpora previamente la opinión de los vecinos de cada localidad.

Las consultas serían cada cuatro años Según el proyecto, la primera consulta popular se realizaría junto con las elecciones generales de 2027. A partir de ese momento, el mecanismo tendría una periodicidad de cuatro años, coincidiendo con la renovación de los mandatos municipales.

Para que la consulta sea considerada válida deberá participar al menos el 50% del padrón electoral correspondiente a cada localidad. En caso de no alcanzar ese porcentaje, se prevé la realización de una segunda consulta hacia fines de noviembre.

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El procedimiento contempla además la utilización de la Boleta Única y la creación de un Registro de Aspirantes para quienes quieran presentarse como candidatos a delegados municipales.

Requisitos para ser candidato a delegado La propuesta establece una serie de requisitos para los postulantes, relacionados con la edad, la residencia y la paridad de género. Además, cada candidato deberá presentar un mínimo de 50 avales de vecinos de la localidad donde pretenda competir.

Para organizar el proceso se plantea también la conformación de una Junta Electoral Municipal, integrada por representantes del Departamento Ejecutivo, del Concejo Deliberante y de cada uno de los bloques políticos.