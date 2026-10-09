San Pedro: Crece el río Paraná y la Sociedad Rural pidió a los productores tomar precauciones

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Región

La entidad advirtió sobre el aumento del caudal en las últimas 48 horas y recomendó seguir la evolución del río ante posibles riesgos para la actividad ganadera en la zona de islas.

La Sociedad Rural de San Pedro emitió una alerta preventiva por el aumento del caudal del río Paraná registrado durante las últimas 48 horas en distintos puntos de monitoreo de la zona norte de la cuenca. Ante la posibilidad de que la crecida avance hacia la región, pidió a los productores mantenerse informados y evaluar medidas para resguardar la hacienda.

Crecida del río Paraná: por qué preocupa a los productores de San Pedro Según informó la entidad, los niveles registrados en el norte de la cuenca requieren un seguimiento diario para evaluar cómo evoluciona el comportamiento del río y cuáles podrían ser sus consecuencias sobre la actividad ganadera y productiva en las islas.

Desde la Sociedad Rural señalaron que, si se mantienen las condiciones actuales y no se producen fenómenos meteorológicos que modifiquen la dinámica del Paraná, los niveles observados en el norte podrían reflejarse entre 25 y 30 días después en la desembocadura del río en el Río de la Plata.

Este posible desfase temporal representa un dato importante para los productores de la región, ya que permite anticipar escenarios y analizar las medidas preventivas necesarias para reducir riesgos ante una eventual suba del agua.

La institución aclaró que el objetivo del comunicado es promover la prevención sin generar alarma. Sin embargo, remarcó la importancia de no subestimar las variaciones registradas en los últimos días y de prestar atención a los próximos informes sobre el caudal.

Los cinco puntos previstos para descargar hacienda ante una crecida Como parte de las medidas de prevención, la Sociedad Rural recordó que existen cinco lugares previamente acordados para descargar ganado proveniente de la zona de islas, en caso de que las condiciones del río obliguen a trasladar animales hacia tierra firme.

Los puntos identificados son:

Puerto San Pedro.

Arenera del Litoral.

San Pedro Arenas.

Arenera Costa Río Tala S.R.L.

Papel Prensa S.A.

Estos espacios fueron contemplados para facilitar las operaciones de desembarco de hacienda ante una eventual necesidad de retirar animales de los sectores que pudieran verse afectados por la crecida.

La disponibilidad de estos puntos constituye una referencia para organizar posibles traslados y permitir que los productores evalúen con anticipación cómo actuar si la evolución del río requiere medidas adicionales.

La Sociedad Rural continuará monitoreando los niveles del Paraná La entidad confirmó que seguirá de cerca los puntos de referencia habituales para conocer la evolución del caudal y detectar cambios significativos que puedan modificar el escenario actual.

En ese marco, recomendó a los productores mantenerse atentos a las comunicaciones oficiales, revisar la situación de sus establecimientos y anticipar las medidas necesarias para proteger la hacienda ante una eventual complicación.

Aunque el comportamiento futuro del Paraná dependerá de las condiciones hidrológicas y meteorológicas, la Sociedad Rural de San Pedro insistió en la importancia de actuar con previsión y contar con información actualizada para tomar decisiones.