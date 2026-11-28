San Antonio de Areco: avanzan las obras en el río Areco, comenzaron a trasladar el caño de gas por debajo del cauce

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La instalación subterránea del conducto permitirá continuar con los trabajos hidráulicos para mejorar el escurrimiento del río y reducir el riesgo de inundaciones.

28 de noviembre de 2026 a las 11:18 a. m.

28 de noviembre de 2026 a las 11:18 a. m.

Después de una prolongada espera, comenzaron los trabajos para trasladar el conducto de gas que atraviesa el río Areco en San Antonio de Areco. La intervención se realiza mediante una tunelera especializada que permite ejecutar una perforación subterránea entre ambas márgenes y representa un paso necesario para avanzar con las obras hidráulicas.

Trasladan el caño de gas por debajo del río Areco. La llegada de maquinaria especializada permitió poner en marcha una etapa esperada dentro del proyecto de adecuación del cauce del río Areco. Los trabajos consisten en reubicar el conducto de gas mediante un sistema de perforación subterránea dirigida, que evita realizar una excavación convencional sobre el lecho del río.

El procedimiento contempla la apertura de un túnel siguiendo un recorrido previamente establecido a través de estudios topográficos. Una vez alcanzada la margen opuesta, el conducto se conecta al sistema de perforación y es desplazado mediante la retracción de la maquinaria.

Las imágenes registradas durante la cobertura de Boscoproducciones muestran el funcionamiento de la tunelera y el avance del caño a través del recorrido subterráneo, mientras los operarios supervisan las distintas etapas del procedimiento.

La reubicación de esta infraestructura es fundamental para liberar el sector y permitir la continuidad de las intervenciones previstas sobre el cauce. Una vez finalizado el traslado, deberán completarse las conexiones correspondientes para dejar operativo el nuevo tendido.

La Cooperativa Eléctrica espera el permiso para trasladar el tendido En paralelo con los trabajos del gas, la Cooperativa Eléctrica de San Antonio de Areco (CEOSP) prepara una intervención similar para trasladar la línea eléctrica que actualmente atraviesa el sector de manera aérea.

El proyecto contempla instalar una columna en cada margen del río y realizar un cruce subterráneo de los cables mediante conductos independientes de los utilizados para el servicio de gas.

Desde la Cooperativa indicaron que cuentan con los materiales necesarios para ejecutar la obra, entre ellos las columnas y las cámaras de inspección. Además, vienen desarrollando desde hace meses las tareas preparatorias para concretar el traslado.

La intención es aprovechar la presencia de la maquinaria especializada en el lugar para realizar ambas intervenciones de manera sucesiva. Sin embargo, existe un impedimento administrativo que todavía condiciona el inicio de los trabajos eléctricos.

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Según explicaron desde la entidad, la documentación necesaria fue gestionada ante las autoridades correspondientes, pero aún no recibieron la autorización de la provincia de Buenos Aires para ejecutar la perforación.

Esta situación genera preocupación porque la tunelera ya se encuentra en San Antonio de Areco y los materiales están disponibles, aunque la continuidad del proyecto eléctrico depende de la aprobación provincial.

Una obra hidráulica clave para reducir el riesgo de inundaciones El traslado de las instalaciones de gas y electricidad forma parte de los trabajos necesarios para avanzar con el proyecto de adecuación hidráulica del río Areco, una intervención impulsada por la Dirección Provincial de Hidráulica.

La obra comprende una extensión de 12,4 kilómetros aguas abajo de la ex Ruta Nacional 8 y contempla ampliar aproximadamente de 30 a 60 metros la sección del cauce. El objetivo es mejorar la capacidad de escurrimiento del agua y contribuir a disminuir el riesgo de inundaciones en la zona.

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La reubicación de los servicios constituye una etapa indispensable para continuar con las tareas previstas, ya que las instalaciones existentes interfieren con los trabajos de modificación y ampliación del río.

Aunque estas intervenciones no garantizan por sí solas la eliminación de las inundaciones, representan una parte importante de un proyecto que busca mejorar las condiciones hidráulicas y reducir la vulnerabilidad de distintos sectores de la comunidad ante las crecidas.

Con el traslado del conducto de gas en marcha, San Antonio de Areco consiguió destrabar uno de los pasos pendientes. Ahora, la expectativa está puesta en que llegue la autorización provincial para completar también el cruce subterráneo del tendido eléctrico y evitar demoras en el desarrollo de las obras.