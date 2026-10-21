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San Antonio de Areco: Ecodyma incorporó camiones para acelerar los trabajos de obras en el río Areco

La empresa sumó seis camiones y actualmente cuenta con unos 15 vehículos para retirar tierra. Las tareas buscan mejorar el escurrimiento del agua ante futuras crecidas.

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21 de octubre de 2026 a las 11:15 a. m.
La empresa Ecodyma reforzó el operativo de extracción de tierra en las obras de adecuación del cauce del río Areco, con el objetivo de acelerar los trabajos frente a las dificultades que presentan las condiciones climáticas.
Foto: boscoproducciones.com.ar

La empresa Ecodyma reforzó los trabajos de adecuación del cauce del río Areco con la incorporación de seis camiones para acelerar la extracción de tierra, en un contexto marcado por las dificultades climáticas. El ingeniero Hugo Gitrón, responsable de las tareas, explicó cómo avanza la intervención, qué sectores quedan pendientes y por qué será fundamental garantizar el mantenimiento de las obras, en la ciudad de San Antonio de Areco.

Río Areco: incorporaron camiones para acelerar la extracción de tierra

El operativo de Ecodyma cuenta actualmente con alrededor de 14 o 15 camiones destinados al retiro del material excavado. Según explicó Gitrón, se incorporaron seis unidades adicionales, entre ellas vehículos con acoplado y bateas de mayor capacidad, con el objetivo de mejorar el ritmo de los trabajos.

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La intervención contempla un importante movimiento de suelo para adecuar el cauce del río y favorecer la circulación del agua. En ese marco, el ingeniero señaló que todavía resta completar parte de los taludes, que deben acompañar la curva natural del río para contribuir al escurrimiento frente a eventuales crecidas.

Las condiciones climáticas representan uno de los factores que inciden en el desarrollo de las tareas. Por ese motivo, la incorporación de nuevos vehículos apunta a aprovechar las oportunidades de trabajo y avanzar con la extracción de tierra en los sectores previstos.

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Las últimas lluvias y la respuesta del río Areco

Al referirse a las precipitaciones registradas recientemente, Gitrón consideró que la respuesta observada en el río fue favorable. Sin embargo, aclaró que se trató de lluvias puntuales y que todavía es necesario evaluar el comportamiento del cauce ante episodios de mayor intensidad.

En particular, una evaluación más completa dependerá de lo que suceda cuando se produzcan lluvias importantes en la cuenca alta. Ese escenario permitirá observar con mayor precisión cómo responde el sistema hídrico frente al aumento del caudal.

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El ingeniero también destacó las tareas de limpieza realizadas en las inmediaciones de la antigua Ruta Nacional 8. Esos trabajos contribuyen a orientar el agua hacia el río y forman parte de las acciones complementarias necesarias para favorecer el escurrimiento.

La adecuación del cauce busca mejorar la capacidad de circulación del agua y atenuar los efectos de futuras crecidas. No obstante, los resultados deberán analizarse a partir de la evolución del río durante distintos episodios de precipitaciones.

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Qué sectores faltan terminar y por qué será clave el mantenimiento

Entre los sectores pendientes, Gitrón mencionó un tramo ubicado en el campo de Ivulich, donde las tareas están condicionadas por el desplazamiento de un caño de gas y el retiro de una estructura.

Además, una vez concluidos los trabajos actuales, incluido el sector del Club Huracán, la empresa retomará las intervenciones en dirección a San Andrés de Giles, sobre una extensión aproximada de dos kilómetros.

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Otro de los puntos señalados por el responsable de las tareas fue la necesidad de garantizar el mantenimiento posterior de las obras. Según explicó, después de una prolongada interrupción de los trabajos, Ecodyma tuvo que volver a limpiar alrededor de 900 metros de excavación en los que había crecido abundante vegetación.

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Gitrón aclaró que esas tareas de mantenimiento no están contempladas dentro del contrato de la empresa, aunque indicó que se están buscando alternativas para garantizar su continuidad.

“Como toda obra, requiere un mantenimiento para que se extiendan en el tiempo los beneficios”, señaló el ingeniero.

La continuidad de esas tareas será importante para conservar la capacidad de escurrimiento alcanzada y evitar que la vegetación u otros obstáculos reduzcan la efectividad de las intervenciones hidráulicas. El objetivo es que las obras sobre el río Areco contribuyan a disminuir el impacto de futuras crecidas, especialmente ante lluvias intensas en la cuenca.

San Antonio de ArecoobrasRIO
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