> San Antonio de Areco: cinco empresarias fueron finalistas de un premio bonaerense

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Verónica Hurtado, Florencia Cunningham, Micaela Scarano, Florencia Ibarra y Laura Azar representaron a San Antonio de Areco en un certamen provincial que reunió a 88 finalistas de 36 localidades.

27 de noviembre de 2026 a las 09:26 a. m.

27 de noviembre de 2026 a las 09:26 a. m.

Cinco mujeres empresarias de San Antonio de Areco alcanzaron la instancia final de la 11.ª edición del Premio Mujer Empresaria Bonaerense 2026, organizado por MEFEBA. La localidad tuvo representantes en las cinco categorías del certamen, que recibió más de 120 postulaciones de distintos puntos de la provincia de Buenos Aires.

Cinco mujeres empresarias de Areco llegaron a la final provincial Las representantes de San Antonio de Areco fueron Verónica Hurtado, Florencia Cunningham, Micaela Scarano, Florencia Ibarra y Laura Azar, quienes llegaron a la instancia final con proyectos vinculados a diferentes actividades comerciales y productivas.

Cada una participó en una categoría distinta, lo que permitió que la localidad estuviera representada en la totalidad de los rubros que integraron el certamen.

Las postulaciones correspondieron a las siguientes emprendedoras:

Verónica Hurtado – Pilchas Gauchas de Vero Hurtado: categoría Liderazgo Empresarial.

Florencia Cunningham – Medelitas: categoría Comercio Local.

Micaela Scarano – MS, Fotografía y Diseño: categoría Innovación Tecnológica.

Florencia Ibarra – Toladeco: categoría Nuevo Emprendimiento.

Laura Azar – Mi Lugar Fitness: categoría Responsabilidad Social Empresaria.

El certamen es organizado por Mujeres Empresarias de la Federación Económica de la Provincia de Buenos Aires (MEFEBA) y tiene como objetivo reconocer el aporte de las mujeres al desarrollo económico, productivo y social de sus comunidades, destacando sus trayectorias, iniciativas, capacidad de innovación y liderazgo.

La edición 2026 contó con más de 120 postulaciones y 88 finalistas provenientes de 36 localidades bonaerenses, entre ellas Pergamino, Mar del Plata, Mercedes, Pehuajó, Bragado, Bolívar, Campana, Lanús, Lomas de Zamora, Morón, Villa Gesell y Quilmes.

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La ceremonia de premiación se realizó en Buenos Aires. El encuentro de cierre y entrega de reconocimientos tuvo lugar el miércoles 25 de noviembre en Tango Porteño, ubicado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con la participación de representantes de distintas ciudades de la provincia.

Entre las empresarias de San Antonio de Areco que asistieron estuvieron Verónica Hurtado, Florencia Cunningham y Laura Azar.

Durante la ceremonia, Laura Azar, referente de Mi Lugar Fitness, recibió una mención por su participación como finalista en la categoría Responsabilidad Social Empresaria, un rubro que distingue a las iniciativas que incorporan el compromiso con la comunidad como parte de su actividad.

En declaraciones a Boscoproducciones, Azar describió la experiencia como maravillosa y destacó la organización del encuentro y la atención recibida durante la jornada.

Más allá de los resultados, la instancia final permitió a las participantes compartir sus experiencias, conocer otros proyectos y establecer vínculos con empresarias y emprendedoras de diferentes puntos del territorio bonaerense.

El reconocimiento al trabajo emprendedor de San Antonio de Areco La participación de las cinco mujeres en el certamen provincial tuvo como antecedente la premiación al talento empresarial y emprendedor realizada a principios de noviembre en San Antonio de Areco.

En aquella instancia local, Juliana Desimone y Verónica Hurtado habían recibido los máximos reconocimientos, en una actividad destinada a destacar el trabajo y la trayectoria de las mujeres que impulsan proyectos comerciales y productivos en el distrito.

La presencia de Areco en las cinco categorías del premio bonaerense puso de manifiesto la diversidad de su entramado emprendedor, con iniciativas relacionadas con la indumentaria tradicional, el comercio, la fotografía, el diseño y la actividad física.

El recorrido de Verónica Hurtado, Florencia Cunningham, Micaela Scarano, Florencia Ibarra y Laura Azar también permitió visibilizar el trabajo cotidiano de mujeres que desarrollan sus emprendimientos en el ámbito local y contribuyen al movimiento económico de la comunidad.