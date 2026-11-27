Pergamino

Desde las aulas de la Escuela Normal y el servicio pastoral en la Diócesis de San Nicolás hasta el corazón de Roma, el sacerdote pergaminense Fabricio Leonel Forcat integra el renovado organismo asesor del Vaticano para el quinquenio 2026-2031.

En la celebración litúrgica, el incienso sube desde el altar como signo visible de la oración que atraviesa el tiempo y une la memoria de los apóstoles con la asamblea reunida hoy. Algo de ese mismo movimiento —sostener lo recibido sin convertirlo en pieza de museo, y dejar que el Evangelio respire en cada pueblo— resuena en el paso que acaba de dar Fabricio Leonel Forcat. Nacido en Pergamino, formado en su tierra natal y consagrado al ministerio en la Diócesis de San Nicolás, el sacerdote integra la Comisión Teológica Internacional para el período 2026-2031 tras ser designado por el papa León XIII. La noticia, informada originalmente en el ámbito vaticano por EWTN News a través de la cobertura sobre el encargo pontificio para precisar el alcance de la Tradición de la Iglesia, adquiere en Pergamino un acento familiar. No se trata de un título lejano ni de una cátedra abstracta: es la historia de un vecino que egresó de la Escuela Normal en 1990, que caminó junto al padre Pablo Juan y se acercó al dolor de jóvenes en recuperación en la Fundación Viajes de Vuelo, antes de entrar al seminario a los 18 años y ordenarse sacerdote a los 25.

Un camino forjado entre el altar, el barrio y el estudio Quienes siguen la vida parroquial de nuestra región reconocen el pulso de su ministerio. Sus primeros pasos sacerdotales transcurrieron en una parroquia del barrio Somisa, en San Nicolás, y desde 2001 asumió como párroco en General Rojo, Campos Salles, Villa Esperanza y el barrio Autopista. Allí, en la celebración de los sacramentos, en las peregrinaciones, en las misiones y en el acompañamiento cotidiano a las familias, la liturgia nunca estuvo divorciada de la vida real. “La gente es la que te va enseñando, te va mostrando qué precisa de vos y te va enseñando a vivir en ministerio”, expresó Forcat al recordar más de dos décadas de cercanía pastoral. A esa entrega parroquial se sumó desde 2003 una sostenida vocación académica y docente en seminarios y ámbitos universitarios, profundizando su formación teológica con estudios de posgrado. Esa doble raíz —el pan partido en comunidad y la reflexión rigurosa— explica por qué su voz resulta valiosa en un cuerpo consultivo de la Santa Sede. En diálogo con LA OPINIÓN, el sacerdote resumió su actitud ante el nombramiento con sencillez: “Ojalá que uno pueda hacer lo mejor, dar lo mejor de uno en el servicio”, y recordó aquellas experiencias fundantes de cercanía con el misterio de Dios y con quienes sufren: “Tuve experiencias intensas y fuertes, tanto del misterio de Dios, de su bondad, de su amor, de su presencia en la vida de las personas, como también de cercanía a los espacios donde vive la gente más pobre, más sufrida”.

Qué encargó León XIII papa León XIII renovó buena parte de la Comisión Teológica Internacional —creada en 1969 por san Pablo VI y vinculada al Dicasterio para la Doctrina de la Fe— con el nombramiento de 24 nuevos integrantes, entre ellos cuatro teólogos latinoamericanos y un español, incluidos los sacerdotes argentinos Fabricio Forcat y Jorge Alejandro Scampini. Según dio a conocer EWTN News, el Pontífice encomendó a los teólogos la tarea de precisar qué es la Tradición de la Iglesia y cómo se transmite. El trabajo se organiza en dos subcomisiones complementarias con un claro horizonte litúrgico y pastoral: precisar la Tradición apostólica y su transmisión: Distinguir aquello que viene de los Apóstoles por obra del Espíritu Santo de las costumbres o expresiones cambiantes de cada época, cruzando aportes bíblicos, patrísticos, históricos, filosóficos y científicos. Fe, culturas y piedad popular: Examinar cómo se transmite el Evangelio en distintos contextos culturales, prestando atención a la inculturación, a la piedad popular y a las formas actuales de comunicar la fe.

Liturgia viva y piedad popular con acento pergaminense Desde una mirada litúrgica, precisar la Tradición no significa mirar hacia atrás con nostalgia rígida. La liturgia es el lugar donde la Iglesia celebra y vive esa Tradición recibida: en la Palabra proclamada, en la fracción del pan, en los gestos sacramentales y también en la piedad popular que brota cuando un pueblo camina junto a sus santos patronos, reza en silencio en una capilla o lleva sus cruces a los pies del altar. En ciudades como Pergamino y en los pueblos de la región, esa fe encarnada se palpa en la devoción sencilla, en la solidaridad silenciosa y en la búsqueda de sentido frente a las pruebas cotidianas. Que un sacerdote formado en esta tierra participe de la reflexión teológica del Vaticano acerca ese diálogo universal a la experiencia concreta de nuestras comunidades: una fe que custodie el depósito recibido y, al mismo tiempo, sepa hablar el idioma del corazón de nuestro tiempo. Como señaló el propio Forcat sobre su vocación de estudio y transmisión: “Me gusta estudiar, siempre me gustó. Disfruto de lo que hago y me gusta también contarles a otros aquellas realidades y verdades que uno disfruta de comprender, de conocer, de contemplar, de saborear”.

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