> Rojas incorporó una cama especial para avanzar hacia un parto más respetado y humanizado

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La nueva cama fue adquirida a través de una propuesta presentada ante Rotary Internacional. El equipamiento permitirá mejorar las condiciones de atención durante el trabajo de parto y acompañar las decisiones de cada mujer.

En la ciudad de Rojas, la Unidad de Trabajo de Parto y Recuperación incorporó una cama especialmente diseñada para acompañar el proceso de nacimiento desde una perspectiva más cálida, respetuosa y humanizada. La adquisición forma parte de un proyecto iniciado en 2024, que busca transformar los espacios de atención y garantizar que las mujeres puedan transitar el preparto, el parto y el postparto con mayor comodidad y libertad de elección.

Un proyecto para transformar la atención durante el parto. La iniciativa comenzó en 2024 con un objetivo definido: crear un espacio preparado para acompañar a las mujeres durante las distintas etapas del nacimiento, respetando sus derechos, sus tiempos y sus decisiones.

La propuesta apunta a dejar atrás una modalidad de atención centrada exclusivamente en los procedimientos médicos para avanzar hacia un modelo que contemple también las necesidades físicas y emocionales de quienes atraviesan el trabajo de parto.

En ese camino, se presentó un proyecto ante Rotary Internacional para conseguir el equipamiento necesario. Como resultado de esa gestión, durante este año se concretó la adquisición de una cama para la Unidad de Trabajo de Parto y Recuperación y una bañera destinada al trabajo de parto.

La llegada de estos elementos representa un avance importante para el desarrollo de la iniciativa y permitirá contar con herramientas específicas para mejorar las condiciones en las que se desarrolla la atención obstétrica.

Qué beneficios ofrece la nueva cama para el trabajo de parto Uno de los aspectos centrales de este equipamiento es que permite que cada mujer pueda adoptar diferentes posiciones durante el trabajo de parto, de acuerdo con sus necesidades, preferencias y comodidad.

La posibilidad de moverse y elegir posturas contribuye a que el proceso se desarrolle en condiciones más confortables, respetando los tiempos de cada nacimiento y evitando que todas las mujeres deban atravesar la experiencia de la misma manera.

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A esto se suma la incorporación de una bañera, otro recurso pensado para acompañar el trabajo de parto y ofrecer alternativas durante ese momento. Ambos elementos forman parte de una concepción de la maternidad que busca brindar mayor protagonismo a las mujeres y favorecer una experiencia de nacimiento más respetuosa.

La incorporación de este tipo de recursos también permite ampliar las posibilidades de intervención y acompañamiento del equipo de salud, que podrá trabajar con herramientas adaptadas a las necesidades de cada paciente.

La Maternidad y Neonatología proyectan remodelar la sala. A partir de la llegada del nuevo equipamiento, desde el servicio de Maternidad y Neonatología surgió la propuesta de remodelar y adaptar la sala para aprovechar al máximo las posibilidades que ofrecen la cama y la bañera.

La intención es que el espacio físico acompañe los objetivos del proyecto y permita desarrollar una atención acorde con esta nueva modalidad. La adecuación de las instalaciones será un paso necesario para integrar los recursos adquiridos y generar un ambiente apropiado para el preparto, el parto y la recuperación.

De esta manera, la iniciativa no se limita a la compra de equipamiento, sino que contempla una transformación más amplia de las condiciones de atención. La infraestructura, los elementos disponibles y el acompañamiento profesional son aspectos fundamentales para avanzar hacia una maternidad centrada en el respeto por las decisiones y necesidades de cada mujer.