Ramallo: Poletti redujo un 30% la tasa de tránsito pesado, pero el beneficio será exclusivo para camioneros locales

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Tras los reclamos del sector transportista, el Municipio anunció una rebaja para camioneros radicados en Ramallo desde hace al menos cinco años. Los demás deberán pagar la tarifa completa.

El intendente de Ramallo, Mauro Poletti, resolvió reducir un 30% la tasa de tránsito pesado que se cobra en el sector de Sánchez, luego de varios días de cuestionamientos por parte de transportistas y empresarios. Sin embargo, el alivio tendrá un alcance limitado: solamente podrán acceder los camioneros radicados en el distrito que acrediten una antigüedad mínima de cinco años.

Poletti anunció una rebaja del 30% en la tasa de tránsito pesado La decisión representa una modificación parcial del esquema de cobro que había impulsado el gobierno municipal y que generó malestar entre los trabajadores del transporte. La reducción no será generalizada, sino que estará destinada exclusivamente a quienes tengan domicilio y actividad radicada en el partido de Ramallo y puedan demostrar al menos cinco años de antigüedad.

Según lo anunciado, el descuento será instrumentado mediante un decreto reglamentario del Departamento Ejecutivo. De esta manera, los transportistas que reúnan las condiciones establecidas podrán acceder a una tarifa reducida, mientras que el resto continuará pagando el importe completo.

La medida llega después de varios días de cuestionamientos por el impacto económico del gravamen y las condiciones establecidas para su aplicación. Los reclamos habían puesto en discusión tanto el costo de la tasa como el alcance territorial del cobro.

Los camioneros de San Nicolás y otras localidades pagarán la tarifa completa Uno de los aspectos más cuestionados de la modificación es que deja afuera a los transportistas que trabajan desde otras jurisdicciones. Los camioneros de San Nicolás y de otras localidades de la región que circulen por el sector de Sánchez deberán continuar abonando el 100% de la tarifa.

Así, el beneficio establece una diferencia entre los transportistas locales y quienes llegan desde otros distritos para desarrollar actividades vinculadas con el movimiento de cargas. La reducción del 30% no implica una eliminación del gravamen ni una modificación general de los valores que cobra el Municipio.

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La condición de contar con cinco años de radicación también restringe el universo de beneficiarios, ya que no alcanzará a todos los camioneros que actualmente trabajan en Ramallo, sino únicamente a quienes puedan acreditar la antigüedad exigida.

El intendente defendió el cobro y anunció nuevos controles al transporte Antes de comunicar la rebaja, Poletti había defendido públicamente la aplicación de la tasa de tránsito pesado. El jefe comunal sostuvo que no se trataba de un tributo nuevo, sino de un gravamen establecido en 2002, cuya aplicación se extendió ahora a los vehículos de transporte pesado que ingresan al partido.

En paralelo, el intendente ratificó otras iniciativas vinculadas con la regulación de la actividad. Entre ellas mencionó la creación de un registro de camioneros y la futura incorporación de sistemas inteligentes de control de peso para detectar unidades que circulen con cargas superiores a las permitidas.

También destacó los servicios de lavado y lubricación que ofrece el Municipio a los transportistas, además de las exenciones de multas para determinadas empresas que todavía desarrollan actividades dentro del casco urbano.