Pergamino

Impulsada por la diputada Paula Bustos, la iniciativa busca adherir a la Ley Nacional Nº 27.732 para garantizar prevención, diagnóstico oportuno y tratamiento integral en todo el territorio bonaerense.

La Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires dio media sanción al proyecto de ley que crea el Programa de Salud de Pubertad Precoz, una iniciativa presentada por la diputada provincial María Paula Bustos (junto a los legisladores Martín Endere y Rita Sallaberry, bajo el expediente D-683/25-26) que apunta a garantizar el acceso a la prevención, la detección, el diagnóstico precoz y el tratamiento oportuno e integral de esta condición en todo el territorio bonaerense. Tras su aprobación en la Cámara baja, el texto iniciará su tratamiento en el Senado provincial para buscar la sanción definitiva. El proyecto propone que la Provincia adhiera a la Ley Nacional Nº 27.732 y designe una autoridad de aplicación a través del Poder Ejecutivo, además de invitar a los municipios a sumarse y establecer que se asignen las partidas presupuestarias necesarias para su implementación.

Qué es la pubertad precoz De acuerdo con los fundamentos del proyecto, la pubertad es el período de transición entre la infancia y la adultez que habitualmente se da entre los 8,3 y los 13,3 años en las niñas, y entre los 9,5 y los 13,5 años en los varones, marcado por cambios hormonales, físicos, emocionales y conductuales. Se habla de pubertad precoz cuando los caracteres sexuales secundarios aparecen antes de los 8 años en las niñas y antes de los 9 años en los niños. En las niñas, el primer signo físico suele ser la aparición del botón mamario (telarca), mientras que en los varones consiste en el aumento del volumen testicular por encima de los 4 cc, en ocasiones acompañado por vello pubiano u olor sudoral. A medida que el cuadro avanza, puede registrarse un estirón puberal temprano y una maduración acelerada de los cartílagos de crecimiento que provoca su cierre prematuro.

Los fundamentos distinguen dos variantes: *Pubertad precoz central (PPC): se produce cuando el hipotálamo libera gonadotropina (GnRH) y activa el desarrollo puberal antes de tiempo; en la mayoría de las niñas no responde a una causa médica subyacente (idiopática), mientras que en los varones es menos frecuente pero tiene mayor probabilidad de asociarse con alteraciones neurológicas o del sistema nervioso central.

*Pubertad precoz periférica (PPP): responde a una producción prematura de hormonas sexuales vinculada a los ovarios, los testículos, las glándulas suprarrenales o a la exposición externa a hormonas, como el contacto con cremas que contengan estrógenos o testosterona.

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Diputada Paula Bustos — CAMARA DE DIPUTADOS BONAERENSE Impacto psicosocial El texto legislativo subraya que las consecuencias de la pubertad precoz impactan tanto en el plano psicosocial como en el crecimiento físico. Por un lado, los niños y niñas pueden atravesar dificultades de adaptación al presentar un desarrollo corporal distinto al de sus pares de la misma edad y, en el caso de las niñas, la menarca o primera menstruación puede adelantarse a edades tempranas. Por otro lado, el cierre anticipado de los cartílagos de crecimiento puede limitar la talla final adulta respecto de lo esperado según su potencial genético familiar. Frente a estos escenarios, los fundamentos remarcan la importancia de que las familias estén atentas ante cualquier signo de desarrollo sexual adelantado y consulten de inmediato al pediatra de cabecera para su derivación al endocrinólogo infantil. El diagnóstico temprano abre una ventana de oportunidad clave para frenar el avance del cuadro, proteger la estatura final y, en las niñas, retrasar la llegada de la menstruación hasta la edad habitual. En cuanto a las terapias, el documento destaca que el tratamiento médico es seguro, eficaz y de efecto reversible una vez suspendido, con formulaciones intramusculares actuales de aplicación cada 4 o 12 semanas según el caso, además de abordajes específicos cuando existe una causa periférica subyacente. Asimismo, recuerda que la resolución Nº 3437/21 incorporó al Programa Médico Obligatorio (PMO) la cobertura del 100% de los análogos de gonadotrofina —como leuprolida, triptorelina y triptorelina pamoato— para el tratamiento de la pubertad precoz central en obras sociales y prepagas.

Ejes del esquema provincial Entre los objetivos centrales del esquema proyectado se incluyen la promoción de la investigación y el abordaje integral (médico, asistencial y social), la capacitación de los equipos de salud y la elaboración de protocolos de atención para menores diagnosticados. También contempla la creación de un registro de datos y estadísticas en la Provincia a través de la Dirección Provincial de Estadística, el impulso de campañas de información y concientización para prevenir la discriminación, la asistencia técnica a los municipios y la garantía de diagnóstico, asistencia y provisión gratuita de medicación para quienes no cuenten con cobertura médica. Con la media sanción ya obtenida en Diputados, la propuesta aguarda ahora su debate y eventual aprobación en el Senado bonaerense para convertirse en ley provincial.