El crematorio de Pergamino superó una nueva inspección y ya realizó más de 350 servicios

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Pergamino

La Cooperativa Eléctrica informó ayer que los controles técnicos realizados en sus instalaciones arrojaron resultados positivos, tanto en las mediciones de emisión de gases como en los niveles de ruido.

El crematorio de la Cooperativa Eléctrica de Pergamino superó una nueva inspección municipal, en el marco de los controles periódicos que se llevan adelante para verificar las condiciones de funcionamiento de sus instalaciones y el cumplimiento de la normativa vigente. Según informó la entidad, las mediciones técnicas realizadas durante la jornada arrojaron resultados positivos y se ubicaron dentro de los parámetros exigidos.

La evaluación incluyó controles sobre la emisión de gases y los niveles de ruido, dos aspectos centrales para determinar el impacto de la actividad sobre el entorno y garantizar que el servicio se desarrolle en condiciones adecuadas. Desde la Cooperativa destacaron que los resultados obtenidos ratifican el funcionamiento de la infraestructura y el cumplimiento de las exigencias establecidas para este tipo de instalaciones.

La nueva inspección se inscribe en una política de seguimiento y control que busca asegurar la prestación del servicio con responsabilidad, transparencia y respeto por el ambiente. En ese sentido, la entidad remarcó la importancia de las verificaciones periódicas como una herramienta para brindar garantías a los vecinos y sostener una actividad que requiere especial atención desde el punto de vista sanitario y ambiental.

Más de 350 servicios Desde su puesta en funcionamiento, el crematorio de la Cooperativa Eléctrica ya concretó más de 350 servicios, una cifra que refleja la actividad desarrollada por esta prestación en Pergamino y su incorporación a las alternativas disponibles para las familias de la ciudad.

La cremación constituye una opción dentro de los servicios funerarios y requiere instalaciones específicas, equipamiento adecuado y procedimientos sujetos a controles técnicos. En ese marco, el funcionamiento del crematorio local se encuentra acompañado por inspecciones que permiten evaluar las condiciones operativas y verificar que las emisiones y los niveles sonoros se mantengan dentro de los límites establecidos.

La continuidad de este tipo de controles adquiere relevancia no solamente para el desarrollo de la actividad, sino también para la relación con la comunidad y el cuidado del entorno en el que se encuentra emplazada la infraestructura.

Desde la Cooperativa señalaron que la aprobación de la nueva inspección representa un respaldo al trabajo que se viene realizando y al compromiso de sostener una prestación moderna, segura y respetuosa.

Controles y responsabilidad ambiental El cuidado ambiental constituye uno de los aspectos centrales vinculados al funcionamiento de un crematorio. Las emisiones generadas durante los procesos de cremación y las condiciones de operación de los equipos requieren un seguimiento técnico que permita comprobar el cumplimiento de las disposiciones vigentes.

En este caso, las mediciones efectuadas por el Municipio contemplaron tanto la emisión de gases como los niveles de ruido, con resultados que, de acuerdo con lo informado por la entidad, se encontraron dentro de los parámetros exigidos.

En relación a esto, la Cooperativa destacó que estos procedimientos forman parte de su compromiso con la transparencia y con el bienestar de los vecinos, al tiempo que permiten mantener un seguimiento de las condiciones en las que se desarrolla el servicio.

La prestación, que ya superó los 350 servicios desde su puesta en marcha, continúa funcionando con el objetivo de ofrecer una alternativa dentro de los servicios funerarios de Pergamino, respaldada por controles periódicos y por el cumplimiento de las exigencias ambientales correspondientes.

La aprobación de esta nueva inspección constituye, de esta manera, un dato relevante para el funcionamiento del crematorio local y para la continuidad de una actividad que combina la atención de una necesidad de la comunidad con la responsabilidad de garantizar condiciones adecuadas de seguridad y cuidado ambiental.