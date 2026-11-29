El Presupuesto 2027 abrió una puerta al entendimiento electoral entre el PRO y La Libertad Avanza

> El Presupuesto 2027 abrió una puerta al entendimiento electoral entre el PRO y La Libertad Avanza

Pergamino

Con once votos a favor y nueve en contra, el Concejo Deliberante de Pergamino aprobó la principal herramienta de gestión para el último año del actual mandato de Javier Martínez. El acompañamiento de buena parte del bloque libertario constituye una señal política de cara a las elecciones de 2027.

29 de noviembre de 2026 a las 07:00 a. m.

29 de noviembre de 2026 a las 07:00 a. m.

La aprobación del Presupuesto de Gastos y Cálculo de Recursos para el ejercicio 2027 dejó una lectura que excede ampliamente los aspectos técnicos y económicos de la herramienta elevada por el Departamento Ejecutivo. La votación en el Concejo Deliberante de Pergamino puso de manifiesto un acercamiento entre el oficialismo municipal y La Libertad Avanza que podría tener implicancias en el escenario electoral del próximo año.

No se trató de una aprobación presupuestaria más. Por primera vez desde que Javier Martínez asumió la conducción del Municipio, en diciembre de 2015, el oficialismo necesitó construir acuerdos con otras fuerzas políticas para disponer de la herramienta fundamental que le permitirá gobernar durante el próximo ejercicio.

Acostumbrado durante buena parte de sus tres mandatos a contar con mayoría propia en el cuerpo deliberativo, Martínez debió desenvolverse en un escenario diferente, consecuencia directa de la nueva composición legislativa surgida de las elecciones de medio término de 2025.

Con apenas seis votos propios, el oficialismo necesitaba necesariamente del acompañamiento de otros sectores. Finalmente, consiguió reunir once voluntades contra nueve que se pronunciaron por el rechazo. Lo que terminó siendo un trámite relativamente sencillo dentro del recinto demandó un importante trabajo de negociación política previo a la sesión.

Y es precisamente allí, en lo que sucedió antes de la votación, donde radica buena parte de la trascendencia política del acontecimiento.

Un presupuesto sustentado en los recursos propios Fuentes del Departamento Ejecutivo consultadas por LA OPINIÓN definieron al presupuesto aprobado como prudente y equilibrado, elaborado en consonancia con las estimaciones inflacionarias proyectadas por el Banco Central de la República Argentina y con una importante participación de los recursos propios.

Este último aspecto constituye una de las fortalezas que destacan desde la administración municipal. Pergamino ha mantenido históricamente elevados índices de cobrabilidad de las tasas municipales, con porcentajes que habitualmente oscilan entre el 70 y el 80 por ciento y que, en determinadas circunstancias, incluso superan esos valores.

Si bien se ha registrado cierta disminución en los niveles de cumplimiento, desde el Municipio sostienen que la caída no ha alcanzado magnitudes preocupantes.

Esta característica otorga al Ejecutivo un margen de autonomía financiera que le permite sostener la prestación de servicios y la ejecución de obras sin depender exclusivamente de los recursos provenientes de otras jurisdicciones.

Desde el oficialismo señalaron que esta situación adquiere especial importancia frente a lo que consideran demoras y reducciones en el envío de fondos por parte del Gobierno de la provincia de Buenos Aires.

Otro de los aspectos resaltados fue la optimización del gasto público y la sostenida reducción de la planta de personal municipal, una política que, según explicaron, apunta a liberar recursos para destinarlos a otras áreas de gestión.

En ese sentido, desde el Ejecutivo hicieron referencia a la necesidad de continuar trabajando para lograr “un Estado municipal cada vez más chico y eficiente”.

La expresión no pasa inadvertida en el actual contexto político. Existe una evidente coincidencia discursiva con uno de los postulados centrales de la administración nacional de Javier Milei. Más allá de las características propias de cada jurisdicción, el lenguaje utilizado permite identificar puntos de encuentro entre ambas fuerzas.

La radiografía de la votación Los once votos afirmativos surgieron de la totalidad de los concejales que responden al Ejecutivo municipal y de cinco integrantes de La Libertad Avanza.

Por su parte, los nueve votos negativos correspondieron a los siete representantes de Fuerza Patria y el Frente Renovador, a los que se sumaron otros dos concejales que mantienen diferencias con los espacios políticos a través de los cuales accedieron a sus bancas.

La votación volvió a poner de manifiesto que las pertenencias partidarias no necesariamente se traducen en comportamientos legislativos homogéneos.

También evidenció que el oficialismo deberá continuar transitando el camino de la negociación durante el último año del actual mandato de Martínez, quien completará doce años consecutivos al frente del Municipio.

Los bloques opositores expresaron sus argumentos para rechazar el proyecto, mientras que el acompañamiento mayoritario de los libertarios permitió al Ejecutivo contar con la herramienta presupuestaria.

La experiencia de 2025 Resulta imposible analizar lo sucedido en el Concejo Deliberante sin remontarse a las elecciones legislativas del año pasado.

En aquella oportunidad, el PRO y La Libertad Avanza no consiguieron arribar a un entendimiento electoral en Pergamino. Las negociaciones frustradas, las diferencias entre dirigentes y las rispideces que caracterizaron aquel proceso derivaron en una competencia por separado, con el oficialismo municipal participando a través de Hechos.

El resultado fue una elección en la que el electorado quedó dividido prácticamente en tres grandes tercios y en la que la lista encabezada por Alejandro Masagué consiguió imponerse por un estrecho margen, permitiendo al peronismo incorporar cuatro concejales y modificar sustancialmente la relación de fuerzas dentro del cuerpo deliberativo.

Aquella experiencia continúa presente en las conversaciones de los dirigentes de ambos espacios.

Seguí leyendo Pergamino El Concejo Deliberante aprobó el Presupuesto 2027 y la Ordenanza Fiscal e Impositiva

Un armador político local consultado por LA OPINIÓN reconoció que existe voluntad de trabajar para evitar que se repita aquel escenario, aunque admitió que las posibilidades de entendimiento distrital estarán fuertemente condicionadas por los acuerdos que puedan alcanzarse en las conducciones provinciales.

La aprobación del presupuesto constituye, en ese contexto, un antecedente concreto de cooperación política entre sectores que hace poco más de un año competían electoralmente.

De la gobernabilidad a las urnas Una cosa es construir una mayoría legislativa para aprobar un presupuesto y otra, considerablemente más compleja, es conformar una propuesta electoral común.

Sin embargo, el primer paso tiene su importancia. La posibilidad de encontrar coincidencias en cuestiones vinculadas con la gestión municipal permite establecer canales de diálogo y generar antecedentes de convivencia política.

En caso de prosperar un entendimiento provincial entre el PRO y La Libertad Avanza, cada distrito deberá resolver sus propias particularidades. En Pergamino, eso implicará discutir candidaturas, espacios de representación, programas de gobierno y eventuales responsabilidades de gestión.

No será una tarea sencilla, especialmente en una ciudad que transitará un proceso de sucesión después de tres períodos consecutivos de Javier Martínez al frente del Ejecutivo.

La discusión no debería agotarse en quién encabezará una lista o cómo se distribuirán los lugares expectantes. También deberá contemplar qué proyecto de ciudad se pretende ofrecer a los pergaminenses y sobre qué bases se construiría una eventual gestión compartida.

Los acuerdos electorales pueden resolver cuestiones de competitividad política, pero los acuerdos programáticos son los que permiten establecer condiciones de gobernabilidad.

Santilli y el escenario bonaerense En el plano provincial, una de las figuras centrales de las conversaciones es Diego Santilli, dirigente de extensa trayectoria en el PRO y actualmente estrechamente vinculado con la administración nacional de Javier Milei.

Su posicionamiento dentro del escenario bonaerense y su eventual candidatura a gobernador forman parte de las especulaciones que atraviesan las negociaciones entre ambos espacios.

La construcción de una alianza provincial tendría consecuencias directas sobre los 135 municipios bonaerenses, aunque las realidades territoriales, las trayectorias de los dirigentes y las relaciones de fuerza de cada distrito obligarían a desarrollar negociaciones particulares.

Pergamino no será la excepción.

Seguí leyendo Región Kicillof pide autorización para endeudarse por USD 1.000 millones en 2027

En ese sentido, lo sucedido en el Concejo Deliberante puede interpretarse como una primera experiencia concreta de entendimiento, aun cuando todavía no exista un acuerdo electoral formalizado.

La política y sus tiempos Para el ciudadano común, las elecciones de 2027 todavía parecen lejanas. Para quienes participan activamente de la construcción política, en cambio, el proceso electoral ya está en marcha.

Las conversaciones, los posicionamientos internos y la búsqueda de acuerdos forman parte de una dinámica que se intensificará durante los próximos meses.

Sin embargo, conviene recordar las enseñanzas que dejó el proceso electoral de 2023. Buena parte de las especulaciones que dominaban el escenario político meses antes de aquellos comicios terminaron desmoronándose frente a una realidad que pocos habían anticipado en toda su dimensión.

El ascenso electoral de Javier Milei modificó las previsiones de las principales estructuras partidarias y alteró profundamente el mapa político argentino.

La política tiene una dinámica que muchas veces desborda las planificaciones de sus propios protagonistas. Por eso, sería prematuro dar por cerrados acuerdos, candidaturas o escenarios electorales cuando todavía resta prácticamente un año para que los ciudadanos vuelvan a pronunciarse en las urnas.

Lo concreto, por ahora, es que Javier Martínez consiguió la aprobación del presupuesto que deberá administrar durante el último año de su actual mandato y que lo hizo gracias a un entendimiento con buena parte de la representación legislativa de La Libertad Avanza.

La votación resolvió una necesidad institucional inmediata, pero también dejó abierta una puerta política.

Habrá que observar si el diálogo que permitió construir once votos en el Concejo Deliberante puede transformarse en un acuerdo de mayor alcance, capaz de superar las diferencias que separaron a ambos espacios en 2025.