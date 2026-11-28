Calor y peligro oculto: alertan por cavas y tosqueras que cada año provocan tragedias
La Dirección de Defensa Civil inició un relevamiento de estos lugares en todo el Partido de Pergamino. Advierten que estas excavaciones, usadas para refrescarse en verano, presentan fondos inestables, succión de la arcilla y vegetación sumergida.
El director de Defensa Civil de Pergamino, José María Mollo, alertó en las últimas horas sobre los riesgos que representan las cavas, tosqueras y las canteras abandonadas en distintos puntos del Partido, espacios que en esta época del año suelen ser utilizados por vecinos —especialmente jóvenes— para refrescarse, pese a que se trata de lugares extremadamente peligrosos.
Mollo explicó que las cavas son antiguas excavaciones donde se extrajeron materiales —como tierra para construcción, ladrilleras o movimiento de suelos— y que, una vez abandonadas, quedan expuestas a la acumulación de agua de lluvia. “Son espacios que parecen tranquilos porque el espejo de agua suele verse calmo, pero en realidad son trampas mortales”, advirtió. Según detalló, el fondo de estas excavaciones presenta una gran cantidad de vegetación sumergida que puede enredar a las personas, sumado a la inestabilidad de las orillas, generada por la acción de las máquinas utilizadas para la extracción.
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“Las orillas de las cavas son muy inestables y el suelo tiene un alto contenido de arcilla. Esa arcilla genera lo que llamamos lechos de succión, comportamientos muy similares a arenas movedizas, pero bajo el agua, que atrapan rápidamente a la persona y dificultan completamente la salida”, explicó. Este fenómeno, ampliamente conocido en Pergamino y el resto de la provincia de Buenos Aires, ha sido responsable de numerosos accidentes y muertes año tras año.
Un trabajo preventivo
El titular de Defensa Civil recordó que en Pergamino también se han registrado episodios trágicos vinculados al ingreso a cavas y tosqueras abandonadas. “Hemos tenido casos fatales y también accidentes graves. Muchos de estos lugares quedaron abiertos después de la extracción de tierra para hornos de ladrillos, para obras o distintos usos. Con el paso del tiempo, si no hay un cierre adecuado, se transforman en espacios a los que cualquiera puede acceder”, señaló.
Además del riesgo que implica el agua profunda y turbia, Mollo subrayó que en varias de estas cavas se acumulan residuos arrojados de manera clandestina, lo que genera proliferación de roedores, insectos y otros vectores. Aunque el foco de la advertencia está puesto en la temporada estival, remarcó que estos sitios representan un problema sanitario y ambiental durante todo el año.
“En días de calor la situación se agrava porque muchos chicos y también adultos ingresan para refrescarse. Y ahí es donde ocurren las tragedias. El agua parece calma, pero es un ambiente totalmente inseguro, con orillas que se desmoronan y fondos irregulares que superan los tres o cuatro metros de profundidad”, afirmó.
Ante una emergencia en estos lugares, Mollo insistió en que no se debe intentar un rescate sin conocimientos. “Si alguien cae a una cava y no sabemos técnicas de rescate acuático, lo primero es llamar inmediatamente al 911, al 107, al 147 o al número de emergencias disponible, para que intervenga personal capacitado, como bomberos o rescatistas. Lo único que se puede hacer mientras se espera es tirar una soga, un palo o un elemento que permita a la víctima aferrarse. Meterse al agua sin una preparación convierte a un rescatista improvisado en una segunda víctima”, remarcó.