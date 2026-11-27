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Si bien falta confirmar algunas fechas en el calendario 2027, ya se estipularon algunos fin de semana largos y otros asuetos nacionales.

El calendario de feriados de 2027 en la Argentina ya permite empezar a planificar escapadas, vacaciones y jornadas de descanso. Con varias fechas establecidas por la legislación nacional, el próximo año tendrá celebraciones que caerán entre semana y otras que coincidirán con sábados o domingos, un factor que incidirá en la posibilidad de organizar fines de semana largos.

Sin embargo, todavía hay fechas que dependen de decisiones del Gobierno nacional, especialmente aquellas vinculadas con los días no laborables con fines turísticos. Estas jornadas se definen mediante disposiciones oficiales y pueden influir en la planificación de quienes buscan aprovechar los descansos para viajar o realizar actividades fuera de su rutina.

Calendario de feriados 2027: fechas confirmadas El calendario nacional de 2027 contempla feriados inamovibles y trasladables, establecidos por la Ley 27.399. Entre las primeras fechas del año se encuentran Año Nuevo, el 1 de enero, y Carnaval, que se celebrará el lunes 8 y martes 9 de febrero, lo que permitirá un fin de semana largo de cuatro días.

En marzo, el miércoles 24 se conmemorará el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, mientras que el viernes 26 será Viernes Santo. El jueves 25 corresponde a Jueves Santo, una jornada que tiene carácter de día no laborable.

En abril, el viernes 2 se recordará el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas.

En mayo, el martes 25 será el Día de la Revolución de Mayo, mientras que el sábado 1 se celebrará el Día del Trabajador.

Durante junio, el domingo 20 se conmemorará el Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano y el lunes 21 se ubicará la fecha trasladada correspondiente al Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes.

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En julio, el viernes 9 será el Día de la Independencia. En agosto, el feriado por el Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín se trasladará al lunes 16, mientras que en octubre el Día del Respeto a la Diversidad Cultural se observará el lunes 11.

Por su parte, el Día de la Soberanía Nacional se conmemorará el sábado 20 de noviembre, seguido por el Día de la Inmaculada Concepción de María, el miércoles 8 de diciembre, y Navidad, el sábado 25.

La aplicación de las reglas de traslado y cualquier modificación extraordinaria deberá considerarse según las disposiciones oficiales vigentes.

Días no laborables por confirmar Uno de los puntos que todavía genera expectativa en el calendario 2027 es la definición de los días no laborables con fines turísticos. La Ley 27.399 faculta al Poder Ejecutivo a establecer hasta tres jornadas de este tipo por año, con el objetivo de incentivas el turismo interno y generar oportunidades para organizar descansos extendidos.

A diferencia de los feriados nacionales, los días no laborables tienen un régimen particular en el ámbito laboral privado: el empleador decide si se trabaja o no. Por eso, su incorporación al calendario no implica necesariamente que todos los trabajadores tengan garantizado un día libre, una diferencia importante a la hora de planificar viajes o actividades.