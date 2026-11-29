Rico Zini confirmó que la Provincia llamó a licitación para la construcción de la represa

> Rico Zini confirmó que la Provincia llamó a licitación para la construcción de la represa

Pergamino

“Es un hecho significativo que da respuesta a las gestiones realizadas y abre un nuevo horizonte de expectativa en relación a que los trabajos puedan finalmente ejecutarse”, sostuvo el vicepresidente del bloque de Senadores del PRO.

El senador bonaerense del PRO, Juan Manuel Rico Zini, confirmó que la Provincia de Buenos Aires formalizó un nuevo llamado a licitación para la construcción de la presa de regulación del arroyo Pergamino.

“El expediente es el Nº 27330794 y la apertura está prevista para el 4 de enero de 2027 a las 14:00”, precisó el vicepresidente del bloque de Senadores del PRO ante la consulta formulada por LA OPINION respecto a este tema tan significativo para la ciudad y los vecinos que ante cada lluvia intensa se preocupan por esta obra.

“De acuerdo a lo referido en la convocatoria oficial, la obra contempla un presupuesto de 71.320.633.076,39, pesos y un plazo de ejecución de 1095 días”, agregó el legislador del PRO, quien desde hace un tiempo viene manteniendo reuniones con funcionarios de la cartera de Infraestructura y Servicios Públicos de la Provincia de Buenos Aires, con el propósito de insistir en las gestiones y marcar la trascendencia que esta obra tiene para poder reducir el riesgo hídrico en Pergamino y la región.

Una obra fundamental Hace un par de días, el senador del PRO había recibido la confirmación de parte del subsecretario de Recursos Hídricos, Néstor Álvarez, de que la obra había sido incluida nuevamente en el Presupuesto 2027. “La concreción de este llamado a licitación genera expectativas, en relación a que esta vez, finalmente los trabajos se ejecuten, que es lo que la comunidad de Pergamino, demanda desde hace mucho tiempo”, sostuvo Juan Manuel Rico Zini.

En el contexto del fenómeno de “El Niño”, la definición de una partida para la construcción y el llamado a licitación vuelven a ubicar a esta obra en la agenda pública como un hecho importante.

Al respecto, Juan Manuel Rico Zini, expresó: “Desde el bloque de Senadores del PRO han sido sostenidas las gestiones en relación a las obras hídricas, porque entendemos lo que representa para nuestras comunidades el flagelo de las inundaciones”.

Este llamado a licitación se inscribe en ese contexto y seguiremos de cerca el curso de este proceso, ratificando la vocación de hacer todo lo que esté a nuestro alcance para propiciar que la obra se ejecute, ya que la presa promete mejorar el control de crecidas, proteger barrios y actividades productivas y reducir el riesgo hídrico en la ciudad y la región”, insistió el legislador pergaminense.

Características A partir de la actualización del proyecto ejecutivo original, que incorporó nuevos estudios hidrológicos e hidráulicos realizados junto al Instituto Nacional del Agua (INA), se prevé la ejecución de una presa de materiales sueltos de 6.696 metros de longitud y hasta 16,20 metros de altura, ubicada a 5 km aguas arriba de la localidad y equipada con las estructuras necesarias para regular, disipar y restituir los caudales.

Además, la intervención incluye obras complementarias de infraestructura vial y protección urbana, entre ellas el alteo de 2.226 metros de la ruta nacional Nº 178, un nuevo puente sobre el arroyo El Botija y un terraplén de defensa para el barrio “Chacras de Pergamino”, acompañado por diversas obras de drenaje pluvial.

Asimismo, incorpora sistemas de monitoreo y control destinados a supervisar en forma permanente el comportamiento y la seguridad de la presa.

La cuenca pergaminense Nuestra ciudad forma parte de una cuenca de aproximadamente 5.600 hectáreas, que aporta sus caudales al arroyo Pergamino, en el tramo urbano del mismo, que pasa por zonas altamente transitadas y con un desarrollo habitacional completo, teniendo en cuenta que parte del radio céntrico es atravesado por este curso de agua

Seguí leyendo Pergamino Media sanción en Diputados para crear el Programa de Pubertad Precoz en la provincia de Buenos Aires

En la actualidad, cuando las precipitaciones alcanzan niveles de importancia, se producen inundaciones en el casco urbano. Es por esta razón que resulta necesario llevar adelante esta obra de regulación aguas arriba de la ciudad, ya que este conjunto de intervenciones busca reducir la frecuencia y el impacto de las inundaciones en Pergamino, protegiendo a la población, los bienes y las actividades productivas.