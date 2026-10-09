Pergamino estuvo presente en la 19º edición de Redes de Gobierno y Ciudades Inteligentes 2026

Municipalidad de Pergamino

El congreso nacional “RedGob” es el principal encuentro sobre innovación pública, transformación digital y ciudades inteligentes. Este año reunió a más de 500 funcionarios, especialistas y empresas tecnológicas de 19 provincias. En representación de Pergamino participaron Aurelia Furnari, directora de la Agencia de Desarrollo Local, quien integró el panel “Cómo...

El congreso nacional “RedGob” es el principal encuentro sobre innovación pública, transformación digital y ciudades inteligentes. Este año reunió a más de 500 funcionarios, especialistas y empresas tecnológicas de 19 provincias. En representación de Pergamino participaron Aurelia Furnari, directora de la Agencia de Desarrollo Local, quien integró el panel “Cómo los territorios construyen capacidades para competir en la economía de la IA”, y Silvana Pirchi, coordinadora de Gobierno Abierto.

Durante tres intensas jornadas de trabajo, la Municipalidad de Pergamino participó activamente de los debates con el propósito central de adquirir nuevas capacidades estratégicas de gestión e innovación para volcarlas en mejoras concretas para la comunidad, además de compartir la experiencia de gestión que se lleva adelante en la Agencia de Desarrollo Local a través del Hub de Innovación y en distintos barrios de la ciudad.

Durante su intervención como panelista en el evento organizado por el Grupo Convergencia, Aurelia Furnari se refirió a los desafíos actuales en materia de alfabetización y comprensión lectora a nivel nacional y presentó la respuesta local a esta problemática: un programa de bialfabetización que combina la alfabetización tradicional en lectura, escritura y matemática con la alfabetización digital y el desarrollo de habilidades socioemocionales.

“Tras dos años de prueba y retroalimentación, con una matrícula de 90 chicos, este modelo no formal de extensión escolar está listo para escalar el próximo año a otros Centros de Desarrollo Comunitario de Pergamino, con el objetivo de trasladarlo paulatinamente a las escuelas y alcanzar a la mayor cantidad de alumnos posible”, destacó la funcionaria.

Asimismo, enfatizó el rol de la Agencia como un punto de encuentro clave para potenciar la digitalización del principal sector productivo local: el agro. En este primer año de gestión, se priorizó la alianza entre el Gobierno, el sector privado y el ámbito académico para impulsar el desarrollo económico y posicionar a Pergamino como un nuevo clúster AgTech de referencia en el norte de la provincia de Buenos Aires, en sintonía con modelos regionales exitosos como el de Río Cuarto.

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Por su parte, Silvana Pirchi, coordinadora del área dependiente de la Subsecretaría de Modernización e Innovación Tecnológica de la Secretaría de Hacienda y Finanzas, formó parte tanto de los talleres prácticos de infraestructura digital (Tech Labs & Gov Labs) como de los paneles centrales sobre el nuevo modelo de gestión e inteligencia artificial aplicada (GobIA).

“El gran aprendizaje que nos deja este encuentro es que la tecnología ya está disponible en el Estado. Hoy, en la gestión pública, convivimos personas, inteligencia artificial y sistemas autónomos. Para que esa interacción sea armónica y eficiente, la tecnología debe estar respaldada por orden administrativo, procesos claros y una gobernanza seria”, explicó Pirchi.