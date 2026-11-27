Nuevos hallazgos en Mariano Benítez: realizaron una campaña arqueológica sobre las Batallas de Cepeda
Durante el fin de semana se llevó adelante una nueva campaña arqueológica en Mariano Benítez. Desde 2011, un equipo de investigadores, con el apoyo del Municipio de Pergamino, trabaja en la recuperación del patrimonio vinculado a las Batallas de Cepeda, cuyos hallazgos luego son exhibidos en el Museo Batallas de...
Durante el fin de semana se llevó adelante una nueva campaña arqueológica en Mariano Benítez. Desde 2011, un equipo de investigadores, con el apoyo del Municipio de Pergamino, trabaja en la recuperación del patrimonio vinculado a las Batallas de Cepeda, cuyos hallazgos luego son exhibidos en el Museo Batallas de Cepeda, donde la investigación constituye uno de los ejes principales de la institución.
Además del trabajo de campo, se realizó el registro fotográfico de los materiales arqueológicos recuperados, con el objetivo de elaborar un catálogo.
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A su vez, el domingo, Tatiana Ivancovich, directora del documental Capital de la Semilla, junto a Nacho Losada, Esteban Belloto y Sofía Bendsadon, integrantes del equipo de producción, registraron las tareas arqueológicas en el campo para incorporarlas a dicha propuesta audiovisual.
El martes se desarrolló la jornada-taller de intercambio para las infancias denominada “Arqueología del recreo”, en la Escuela Primaria Nº 14 “Senador Miguel V. Dávila”, de Mariano Benítez.
La propuesta del equipo de investigación tuvo entre sus objetivos:
Promover un espacio de encuentro entre el equipo de investigación, el Museo Batallas de Cepeda y las infancias que asisten a la Escuela Primaria Nº 14 “Senador Miguel V. Dávila”.
Acercar, mediante una propuesta lúdica, a los niños y niñas a los quehaceres de la arqueología, en particular a aquellos vinculados con el pueblo y la batalla.
Construir un espacio de intercambio de saberes para adentrarse en las historias locales y en las memorias de la comunidad acerca de la batalla.
También se llevaron adelante tareas de laboratorio, que incluyeron el análisis y la limpieza del material recuperado durante el trabajo de campo.
Por último, se realizó una entrevista a uno de los propietarios de los campos donde tuvo lugar la batalla de 1859. A sus 83 años, conserva relatos que forman parte de la memoria vinculada a las Batallas de Cepeda y aporta, además, valiosa información sobre la dispersión de los materiales arqueológicos en el sitio.