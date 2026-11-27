Corte de agua por reparación de caño maestro en zona sur
Desde la Dirección de Obras Sanitarias informaron que, debido a la rotura de un caño maestro ocurrida durante la madrugada de este viernes, se verá interrumpido el suministro de agua corriente hasta las 17 horas. La afectación alcanza a distintos sectores de la zona sur de la ciudad, entre ellos...
Desde la Dirección de Obras Sanitarias informaron que, debido a la rotura de un caño maestro ocurrida durante la madrugada de este viernes, se verá interrumpido el suministro de agua corriente hasta las 17 horas.
La afectación alcanza a distintos sectores de la zona sur de la ciudad, entre ellos los barrios Centenario, Belgrano, Moreno, Villa Fernández, Santa Julia, Malvinas, Atahualpa Yupanqui, Cueto y 9 de Julio, Procrear, Luis Sandrini, entre otros.