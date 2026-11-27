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Municipalidad de Pergamino

Corte de agua por reparación de caño maestro en zona sur

Desde la Dirección de Obras Sanitarias informaron que, debido a la rotura de un caño maestro ocurrida durante la madrugada de este viernes, se verá interrumpido el suministro de agua corriente hasta las 17 horas. La afectación alcanza a distintos sectores de la zona sur de la ciudad, entre ellos...

Fuente: Municipalidad de Pergamino · 27 de noviembre de 2026 a las 08:10 a. m.