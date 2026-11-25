Bromatología en territorio: capacitación especial para la Fiesta de la Estaca 2027
La Dirección de Bromatología brindará una capacitación especial para asadores y ayudantes de la Fiesta de la Estaca 2027. La misma es gratuita, con inscripción previa, y se realizará en el Centro de Jubilados de la localidad de Acevedo el 5 de diciembre, desde las 9.30 horas. “La salud pública...
La Dirección de Bromatología brindará una capacitación especial para asadores y ayudantes de la Fiesta de la Estaca 2027. La misma es gratuita, con inscripción previa, y se realizará en el Centro de Jubilados de la localidad de Acevedo el 5 de diciembre, desde las 9.30 horas.
“La salud pública se cuida antes de que empiece la fiesta. Cuando miles de personas se juntan a comer en un evento popular, detrás de ese momento de disfrute hay un trabajo silencioso y fundamental: el de la Dirección de Bromatología. Por eso, en el marco de las fiestas regionales del Partido de Pergamino, continuamos con capacitaciones para la prevención, cuidando la salud de la población, porque la salud pública no se improvisa: se construye con capacitación, controles y presencia en el territorio”, explicó Sabina Salvarezza, directora de Bromatología de la Municipalidad de Pergamino.
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Capacitar al personal gastronómico en la manipulación segura de alimentos es fundamental, ya que un alimento mal tratado puede enfermar a cientos de personas en una sola jornada. Las Enfermedades Transmitidas por Alimentos (ETA) no se ven ni se huelen, pero se previenen.
“Para que cada evento municipal se disfrute, primero hay que trabajar en la prevención. Y ese es el verdadero rol de Bromatología: estar antes, capacitar, acompañar y garantizar que lo que se sirve sea seguro”, aseguró la funcionaria.
En la capacitación especial que se brindará en Acevedo, se trabajará sobre:
Los riesgos para la salud cuando no se aplican buenas prácticas.
Enfermedades transmitidas por alimentos.
Conservación correcta de los alimentos.
Cocción segura, clave en el asado a la estaca.
Limpieza, higiene y uso de agua segura.
La Fiesta de la Estaca es mucho más que un evento. Desde 2014, Acevedo recibe a miles de visitantes que llegan a disfrutar del tradicional costillar asado a la estaca, con más de 100 costillares cocidos a fuego lento, espectáculos musicales, feria de artesanos y gastronomía criolla. Su próxima edición será el 20 de febrero de 2027 y ya se trabaja para que sea un nuevo éxito.