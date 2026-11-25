Jóvenes ajedrecistas de Pergamino visitaron el histórico Club Argentino de Ajedrez
Alumnos del Taller de Ajedrez de la Escuela Municipal de Bellas Artes y jóvenes del Club Gimnasia de Pergamino participaron de un viaje educativo y recreativo a la Ciudad de Buenos Aires, organizado en conjunto con la Unión Pergaminense de Ajedrez Asociación Civil (UPAAC). La delegación visitó el Club Argentino...
Alumnos del Taller de Ajedrez de la Escuela Municipal de Bellas Artes y jóvenes del Club Gimnasia de Pergamino participaron de un viaje educativo y recreativo a la Ciudad de Buenos Aires, organizado en conjunto con la Unión Pergaminense de Ajedrez Asociación Civil (UPAAC).
La delegación visitó el Club Argentino de Ajedrez, una de las instituciones más emblemáticas del país. Allí fue recibida por su secretario, Pablo Sanz, quien acompañó a los jóvenes en una recorrida por el Museo de la Gloria Ajedrecística. Durante la visita, conocieron historias y anécdotas del ajedrez argentino y mundial, además de parte del patrimonio que conserva la institución.
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La jornada también incluyó actividades compartidas con estudiantes del Club Argentino de Ajedrez, dos clases dictadas por profesores de la entidad y la participación en el tradicional torneo sabatino de partidas rápidas, en una experiencia que combinó aprendizaje, intercambio y camaradería.
Desde la Subsecretaría de Cultura destacaron el valor de estas propuestas, que acercan a las nuevas generaciones a la historia del ajedrez, promueven nuevos aprendizajes y fortalecen los vínculos entre instituciones.
Asimismo, desde la Escuela Municipal de Bellas Artes agradecieron al Club Argentino de Ajedrez por abrir sus puertas, a la UPAAC por el trabajo conjunto y a las familias que acompañaron a los jóvenes durante el viaje.