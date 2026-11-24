El Aeródromo de Pergamino cumple un rol clave en los traslados sanitarios de la región

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Municipalidad de Pergamino

El Aeródromo de Pergamino volvió a cumplir una función sanitaria este fin de semana con la realización de un traslado pediátrico. Su infraestructura permite facilitar derivaciones médicas de urgencia hacia centros de mayor complejidad, en articulación con hospitales y sistemas de emergencia provinciales y nacionales. El predio funciona como un...

El Aeródromo de Pergamino volvió a cumplir una función sanitaria este fin de semana con la realización de un traslado pediátrico. Su infraestructura permite facilitar derivaciones médicas de urgencia hacia centros de mayor complejidad, en articulación con hospitales y sistemas de emergencia provinciales y nacionales.

El predio funciona como un punto estratégico para este tipo de operaciones, ya que permite conectar a Pergamino y la región con centros de atención de alta complejidad mediante vuelos sanitarios. En estas intervenciones participan hospitales zonales, sistemas de emergencia como el SIES y aeronaves sanitarias.

El Municipio interviene en su mantenimiento y funcionamiento operativo a través de convenios, aportes de fondos y maquinaria. Entre las tareas se encuentran el desmalezado, la demarcación y las reparaciones de pista.