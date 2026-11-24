Cestoball: Pergamino fue sede de un encuentro deportivo regional
La Escuela Deportiva de Cestoball de Pergamino organizó el pasado domingo un encuentro cuadrangular en el Gimnasio Municipal, con la participación de equipos de El Socorro, Lobos y Mercedes, además del conjunto local. La jornada comenzó durante las primeras horas de la mañana y se extendió hasta mitad de la...
La Escuela Deportiva de Cestoball de Pergamino organizó el pasado domingo un encuentro cuadrangular en el Gimnasio Municipal, con la participación de equipos de El Socorro, Lobos y Mercedes, además del conjunto local.
La jornada comenzó durante las primeras horas de la mañana y se extendió hasta mitad de la tarde, en una propuesta que combinó deporte, integración e intercambio entre las delegaciones.
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El encuentro dejó un balance positivo y permitió compartir experiencias, fortalecer los vínculos entre los equipos y generar un espacio de intercambio de ideas para seguir impulsando el crecimiento de la disciplina en la región.