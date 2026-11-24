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Municipalidad de Pergamino

Cestoball: Pergamino fue sede de un encuentro deportivo regional

La Escuela Deportiva de Cestoball de Pergamino organizó el pasado domingo un encuentro cuadrangular en el Gimnasio Municipal, con la participación de equipos de El Socorro, Lobos y Mercedes, además del conjunto local. La jornada comenzó durante las primeras horas de la mañana y se extendió hasta mitad de la...

Fuente: Municipalidad de Pergamino · 24 de noviembre de 2026 a las 10:27 a. m.