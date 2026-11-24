El Ballet Municipal de Pergamino se destacó en un certamen nacional de danza en Nogoyá
El Ballet Municipal de Pergamino participó el sábado 21 de noviembre del 24º Certamen Nacional de la Danza Tradicional y Estilizada, realizado en la ciudad de Nogoyá, Entre Ríos, donde obtuvo importantes reconocimientos en distintas categorías. El encuentro, organizado por el Ballet Nuevos Vientos, bajo la coordinación de Laureano Martínez...
El Ballet Municipal de Pergamino participó el sábado 21 de noviembre del 24º Certamen Nacional de la Danza Tradicional y Estilizada, realizado en la ciudad de Nogoyá, Entre Ríos, donde obtuvo importantes reconocimientos en distintas categorías.
El encuentro, organizado por el Ballet Nuevos Vientos, bajo la coordinación de Laureano Martínez y Margarita Díaz, reunió a delegaciones de diferentes puntos del país en el Polideportivo Municipal “Cabo 1º Julio César Monzón”.
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La delegación pergaminense tuvo una destacada participación, con el Ballet Infantil Municipal, dirigido por Hernán Ezequiel Zárate y con la asistencia técnica de Morena Lencina, que obtuvo los siguientes premios:
Conjunto de Malambo: primer premio.
Solista de Malambo: primer premio.
Conjunto Tradicional: primer premio.
Conjunto Estilizado: primer premio.
Pareja Tradicional: segundo premio.
Pareja Estilizada: segundo premio.
Solista de Malambo Femenino: segundo premio.
Además, por la sumatoria de puntos, el Ballet Infantil Municipal se consagró como Mejor Delegación en la categoría Infantil y obtuvo la Copa Challenger.