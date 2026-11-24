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Municipalidad de Pergamino

El Ballet Municipal de Pergamino se destacó en un certamen nacional de danza en Nogoyá

El Ballet Municipal de Pergamino participó el sábado 21 de noviembre del 24º Certamen Nacional de la Danza Tradicional y Estilizada, realizado en la ciudad de Nogoyá, Entre Ríos, donde obtuvo importantes reconocimientos en distintas categorías. El encuentro, organizado por el Ballet Nuevos Vientos, bajo la coordinación de Laureano Martínez...

Fuente: Municipalidad de Pergamino · 24 de noviembre de 2026 a las 11:05 a. m.