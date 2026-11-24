Municipalidad de Pergamino

Se plantaron más de mil nuevos árboles, se avanza con la poda sanitaria en el centro de la ciudad y el Paseo Ribereño y, junto con el Consejo Asesor de Arbolado, se está redactando una nueva normativa de compensación ambiental. Los vecinos cumplen un rol fundamental en el cuidado de...

Se plantaron más de mil nuevos árboles, se avanza con la poda sanitaria en el centro de la ciudad y el Paseo Ribereño y, junto con el Consejo Asesor de Arbolado, se está redactando una nueva normativa de compensación ambiental. Los vecinos cumplen un rol fundamental en el cuidado de los ejemplares para que Pergamino se vea cada vez más verde.

Así lo detalló Diego Basanta, director de Espacios Verdes, quien brindó un balance de las tareas realizadas durante este año. En este sentido, señaló que “se entregaron ejemplares a más de 660 frentistas que los solicitaron para sus veredas, a los que se sumaron otros, y totalizamos 827 árboles plantados en veredas y 256 en espacios verdes, entre junio y octubre, sumando así más de 1.000 ejemplares tanto en la ciudad como en el Partido de Pergamino”.

Asimismo, el funcionario hizo hincapié en el rol del vecino que solicita un árbol para el frente de su casa, quien se “convierte en el primer aliado para el municipio en cuidar ese ejemplar durante ese primer año y medio, que es vital en cuanto al riego, el cuidado de hormigas y demás para que sobreviva. Necesitamos que nos ayuden teniendo el cuidado necesario para que sobrevivan la mayor cantidad posible y poder tener un arbolado de calidad en los próximos años”.

Este año, la demanda de ejemplares para veredas superó los cupos previstos y se completó en una semana, por lo que la Dirección de Espacios Verdes prevé entregar una cantidad mayor en 2027. En este sentido, se abrirá una preinscripción en diciembre y otra en enero, con el objetivo de llegar a más vecinos de Pergamino y sus localidades.

Respecto de la labor que se realiza junto al Consejo Municipal del Arbolado, Basanta explicó que “se realizan mensualmente dos reuniones, cada primer y tercer martes, a contraturno de las reuniones del plenario del Concejo Deliberante. El Consejo Asesor de Arbolado es un apéndice del Concejo Deliberante que asesora en materia de arbolado y que reúne a representantes del INTA, de AIAMBA, del Colegio de Ingenieros Agrónomos y Forestales, de ONG locales y vecinos. Se estuvo trabajando en una ordenanza de protección de Vereda Jardín y ahora estamos en un proyecto de ordenanza de compensación ambiental. Esto consiste en ordenar una compensación cuando se deba remover un ejemplar vivo y que esté sano, para que haya un nivel de reposición equivalente al ejemplar que se está sacando”.