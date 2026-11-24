Baja presión de agua en el barrio Quinta Mastrángelo
La Dirección de Obras Sanitarias informa que entre el día de hoy, martes 24 y el miércoles 25 de noviembre se registrará baja presión de agua en el barrio Quinta Mastrángelo debido a tareas de mantenimiento en una de las dos perforaciones que abastecen al sector. Se recomienda a los...
La Dirección de Obras Sanitarias informa que entre el día de hoy, martes 24 y el miércoles 25 de noviembre se registrará baja presión de agua en el barrio Quinta Mastrángelo debido a tareas de mantenimiento en una de las dos perforaciones que abastecen al sector.
Se recomienda a los vecinos hacer un uso racional del agua y tomar los recaudos necesarios hasta la normalización del servicio.