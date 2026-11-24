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Municipalidad de Pergamino

Baja presión de agua en el barrio Quinta Mastrángelo

La Dirección de Obras Sanitarias informa que entre el día de hoy, martes 24 y el miércoles 25 de noviembre se registrará baja presión de agua en el barrio Quinta Mastrángelo debido a tareas de mantenimiento en una de las dos perforaciones que abastecen al sector. Se recomienda a los...

Fuente: Municipalidad de Pergamino · 24 de noviembre de 2026 a las 08:23 a. m.