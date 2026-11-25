> El bádminton pergaminense logró tres medallas de plata en un torneo nacional

Municipalidad de Pergamino

Representantes de la Escuela Deportiva de Pergamino participaron del Torneo Nacional FEBARA de bádminton, disputado en Neuquén, donde obtuvieron tres medallas plateadas y protagonizaron una destacada actuación. El pasado fin de semana, la provincia de Neuquén fue sede del Torneo Nacional FEBARA de bádminton, una competencia que reunió a más...

Fuente: Municipalidad de Pergamino · 25 de noviembre de 2026 a las 12:16 p. m.

Representantes de la Escuela Deportiva de Pergamino participaron del Torneo Nacional FEBARA de bádminton, disputado en Neuquén, donde obtuvieron tres medallas plateadas y protagonizaron una destacada actuación.

El pasado fin de semana, la provincia de Neuquén fue sede del Torneo Nacional FEBARA de bádminton, una competencia que reunió a más de 70 jugadores de Tierra del Fuego, Santa Cruz, Chubut, Río Negro, Mendoza, San Luis, Buenos Aires, CABA y Entre Ríos, entre los mejores 16 de cada categoría.

Pergamino estuvo representado por Victorio Goicoechea y el entrenador de la Escuela Deportiva, Mauro Churin, quienes alcanzaron importantes resultados y sumaron tres medallas de plata para la ciudad.

Goicoechea, junto a Santiago Churin, obtuvo la medalla plateada en la categoría sub 19. Además, junto a Martina Espart, de Rafael Obligado, también consiguió el segundo puesto. En las competencias individuales, el pergaminense participó en las categorías sub 17 y sub 19, donde quedó eliminado en cuartos de final y octavos de final, respectivamente.

Por su parte, Mauro Churin compitió en la categoría Abierta en dupla con Santiago, donde cayó ante una pareja local en un reñido encuentro. También participó en la modalidad individual, con el mismo resultado.

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“ Tuvimos un torneo muy bueno y conseguimos para Pergamino algo histórico”, destacó Churin, quien valoró las medallas obtenidas y el desempeño general de los representantes.