Municipalidad de Pergamino

La Biblioteca Pública Municipal “Dr. Joaquín Menéndez” presentará el jueves 27 de noviembre, a las 19 horas, una nueva edición de su publicación digital “La Revista. Cultura e Historia local”. El encuentro será en el auditorio de la institución y estará abierto a toda la comunidad. Esta cuarta edición, titulada...

Fuente: Municipalidad de Pergamino · 25 de noviembre de 2026 a las 10:39 a. m.

La Biblioteca Pública Municipal “Dr. Joaquín Menéndez” presentará el jueves 27 de noviembre, a las 19 horas, una nueva edición de su publicación digital “La Revista. Cultura e Historia local”. El encuentro será en el auditorio de la institución y estará abierto a toda la comunidad.

Esta cuarta edición, titulada “Pergamino en foco. Historia que cuentan las fotos”, propone descubrir quiénes estuvieron detrás de las cámaras en Pergamino entre 1878 y 1958, a través de archivos fotográficos que conserva la Biblioteca.

La publicación reúne, además, testimonios de los voluntarios de Hemeroteca, quienes desde hace dos años y medio colaboran en la organización del archivo fotográfico del diario La Opinión. También incluye una entrevista al Centro Cultural Registrarte, un espacio de gestión cultural y artística con eje en la fotografía, y un repaso por las actividades desarrolladas por la Biblioteca durante 2026.