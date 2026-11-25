La Biblioteca Menéndez presenta una nueva edición de su revista digital
La Biblioteca Pública Municipal “Dr. Joaquín Menéndez” presentará el jueves 27 de noviembre, a las 19 horas, una nueva edición de su publicación digital “La Revista. Cultura e Historia local”. El encuentro será en el auditorio de la institución y estará abierto a toda la comunidad. Esta cuarta edición, titulada...
La Biblioteca Pública Municipal “Dr. Joaquín Menéndez” presentará el jueves 27 de noviembre, a las 19 horas, una nueva edición de su publicación digital “La Revista. Cultura e Historia local”. El encuentro será en el auditorio de la institución y estará abierto a toda la comunidad.
Esta cuarta edición, titulada “Pergamino en foco. Historia que cuentan las fotos”, propone descubrir quiénes estuvieron detrás de las cámaras en Pergamino entre 1878 y 1958, a través de archivos fotográficos que conserva la Biblioteca.
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La publicación reúne, además, testimonios de los voluntarios de Hemeroteca, quienes desde hace dos años y medio colaboran en la organización del archivo fotográfico del diario La Opinión. También incluye una entrevista al Centro Cultural Registrarte, un espacio de gestión cultural y artística con eje en la fotografía, y un repaso por las actividades desarrolladas por la Biblioteca durante 2026.
Asimismo, a través de los enlaces incluidos en la revista, los lectores podrán consultar el catálogo del Fondo Local y acceder a las planillas para asociarse a la Biblioteca.