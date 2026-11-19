Municipalidad de Pergamino

En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, la Dirección de Asistencia a la Mujer y la Familia de la Municipalidad de Pergamino llevará adelante una serie de propuestas gratuitas y abiertas a la comunidad, destinadas a promover el acompañamiento, la reflexión y...

Fuente: Municipalidad de Pergamino · 19 de noviembre de 2026 a las 01:18 p. m.

En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, la Dirección de Asistencia a la Mujer y la Familia de la Municipalidad de Pergamino llevará adelante una serie de propuestas gratuitas y abiertas a la comunidad, destinadas a promover el acompañamiento, la reflexión y la prevención.

“El objetivo es continuar trabajando en la visibilización de esta problemática y fortalecer las redes de contención local. Por eso, junto con distintas instituciones y organizaciones, organizamos un cronograma de encuentros gratuitos en distintos puntos de la ciudad y el Partido, pensado para vecinos y referentes comunitarios. Las actividades buscan generar espacios de diálogo, brindar herramientas concretas para la detección temprana y acercar a la ciudadanía los dispositivos de asistencia con los que cuenta Pergamino”, explicó Florencia Vaño Abba, directora del área.

El cronograma de actividades abiertas y gratuitas es el siguiente:

1. CIERRE ANUAL DEL PUNTO VIOLETA ITINERANTE

Conversatorio “Vínculos saludables y prevención de las violencias”. Se realizará este martes 24 de noviembre, a las 10.30 horas, en el Centro de Jubilados de Rancagua.

2. JORNADA ABIERTA DE REFLEXIÓN: POR UNA COMUNIDAD LIBRE DE VIOLENCIAS

El miércoles 25 de noviembre, a las 17.30 horas, frente a la Dirección de la Mujer (Ugarte 240), se realizará una mateada, una charla al paso y una intervención participativa denominada “El Tendedero de los Vínculos Saludables”.

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Además, habrá un espacio de información y orientación sobre recursos y dispositivos locales. El cierre especial estará a cargo de la bailarina Nicole Kiesevich.

3. 25N: CONSTRUYENDO REDES Y ESPACIOS LIBRES DE VIOLENCIAS

El jueves 26 de noviembre, desde las 14.30 horas, en el Gimnasio del Parque Municipal, se realizará una actividad especial junto a la Escuela de Boxeo Femenino. La propuesta consiste en generar un espacio de intercambio y reflexión que finalizará con una puesta simbólica conjunta.

Asimismo, ese mismo día, por la mañana, en la Escuela de Bellas Artes, se presentará el Balance 2026 de las instituciones que integran la Mesa Intersectorial contra la Violencia por Razones de Género.

Desde la Dirección de Asistencia a la Mujer y la Familia destacaron la importancia de sostener el trabajo territorial y articular con las organizaciones de la comunidad durante todo el año, reafirmando el compromiso de garantizar espacios de escucha y orientación accesibles para todas las mujeres del Partido de Pergamino.