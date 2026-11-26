Municipalidad de Pergamino

Ante la posibilidad de la llegada del fenómeno El Niño, la Secretaría de Salud de Pergamino trabaja en un protocolo de actuación frente a inundaciones y tormentas fuertes. El plan contempla la organización de los equipos de trabajo, la disponibilidad de insumos, la articulación con los centros de salud y...

Ante la posibilidad de la llegada del fenómeno El Niño, la Secretaría de Salud de Pergamino trabaja en un protocolo de actuación frente a inundaciones y tormentas fuertes. El plan contempla la organización de los equipos de trabajo, la disponibilidad de insumos, la articulación con los centros de salud y la coordinación con otras áreas municipales, especialmente Desarrollo Social.

“Desde julio comenzamos a prepararnos para esta posible contingencia. Interactuamos mucho con la Secretaría de Desarrollo Social y también nos reunimos con centros de salud públicos y privados. Todos los centros de evacuados designados por Desarrollo Social tienen un centro de salud de referencia. Pensando en el diferentes escenarios, buscamos que todos los puntos de la ciudad tengan acceso a un CAPS y que en cada centro de evacuados haya un equipo de salud”, explicó la secretaria de Salud, Érica Períes.

La funcionaria también señaló que se trabaja en la organización interna de las distintas áreas para establecer funciones y responsabilidades que permitan actuar de manera rápida y eficiente ante una eventual emergencia.

En función de la magnitud de cada situación, la Secretaría de Salud prevé la apertura de determinados Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS), que ya cuentan con insumos y personal asignado. Además, los equipos fueron capacitados para atender enfermedades y otras situaciones sanitarias que pueden presentarse después de una inundación.

Seguí leyendo Salud Cáncer colorrectal: la forma del tumor ayuda a predecir cómo evolucionará la enfermedad

“Ahora estamos armando botiquines para los pueblos y los centros de evacuados. También comenzamos a trabajar con el personal para que cada uno conozca cuáles son sus roles. Además, se realizó una reunión en la Región Sanitaria, enfocada en la seguridad y el trabajo conjunto con Desarrollo Social y Defensa Civil”, detalló Períes.

Por otra parte, se conforma un equipo de intervención desde la Dirección de Salud Mental para brindar contención psicosocial a la comunidad ante una eventual emergencia.