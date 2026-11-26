Abren las inscripciones a los talleres navideños de Bellas Artes
La Escuela Municipal de Bellas Artes (EMBA) ofrecerá durante diciembre talleres y workshops intensivos para confeccionar adornos, piezas temáticas y brindar herramientas para potenciar emprendimientos de cara a las fiestas. Las propuestas son aranceladas y las inscripciones estarán abiertas hasta el 7 de diciembre. Las actividades están pensadas tanto para...
La Escuela Municipal de Bellas Artes (EMBA) ofrecerá durante diciembre talleres y workshops intensivos para confeccionar adornos, piezas temáticas y brindar herramientas para potenciar emprendimientos de cara a las fiestas. Las propuestas son aranceladas y las inscripciones estarán abiertas hasta el 7 de diciembre.
Las actividades están pensadas tanto para quienes desean crear sus propias decoraciones y regalos navideños como para emprendedores que buscan potenciar sus ventas en esta época del año. Se desarrollarán durante la primera quincena de diciembre en la sede de la institución, ubicada en Alsina 165, y no requieren conocimientos previos.
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CRONOGRAMA DE PROPUESTAS
Decoramos el arbolito (Porcelana)
Docente: Prof. Noelia Porcel
Inicia: Martes 1 de diciembre, de 17:30 a 18:30 horas (clase única).
Destinatarios: Sin límite de edad. Incluye todos los materiales y herramientas para iniciar y finalizar la pieza durante el encuentro.
Workshop: Arbolito navideño (Vitrofusión)
Docente: Prof. Verónica Fasciani
Inicia: Jueves 3 de diciembre, de 17:30 a 19:30 horas.
Detalle: Encuentro práctico para trabajar el vidrio paso a paso y confeccionar un arbolito de 14 x 23 cm. Incluye materiales y horneada. La pieza se retira una vez finalizado el proceso de horneado.
Taller de Macramé Navideño
Docente: Prof. Brenda Re
Inicia: Dos opciones de cursada: martes 8 o martes 15 de diciembre, de 16 a 19 horas.
Destinatarios: Jóvenes y adultos. Un espacio creativo para confeccionar objetos decorativos tejidos para el hogar.
Taller Navideño (Porcelana)
Docente: Prof. Noelia Porcel
Inicia: Miércoles 9 de diciembre, de 17:30 a 18:30 horas (clase única).
Destinatarios: Sin límite de edad. Incluye materiales y herramientas para llevarse la producción terminada.
Taller de Fotografía de Producto
Docente: Prof. Micaela Guerrero
Inicia: Jueves 10 de diciembre, de 16 a 20 horas.
Destinatarios: Adolescentes y adultos. Una propuesta orientada a emprendedores y personas que gestionan redes sociales o ventas online y buscan mejorar las fotografías de sus productos.
Workshop: Fuente navideña (Vitrofusión)
Docente: Prof. Verónica Fasciani
Inicia: Sábado 12 de diciembre, de 10 a 12:30 horas.
Detalle: Taller práctico para crear una pieza utilitaria de vidrio de 25 x 25 cm, ideal para lucir en la mesa navideña. Incluye materiales y horneada.
Quienes deseen participar podrán inscribirse hasta el lunes 7 de diciembre, sujeto a disponibilidad de cupos, comunicándose por WhatsApp al 2477-683341 o acercándose a la sede de Bellas Artes, ubicada en Alsina 165, de lunes a viernes, de 8 a 14 horas.