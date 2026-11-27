Municipalidad de Pergamino

Desde que se puso en marcha el Programa de Control de Plantas Elaboradoras de Agua de Mesa, la Dirección de Bromatología visitó, controló y acompañó a 22 empresas del Partido de Pergamino para que cumplieran con los requisitos bromatológicos necesarios y alcanzaran las habilitaciones municipales, además de contar con un...

Desde que se puso en marcha el Programa de Control de Plantas Elaboradoras de Agua de Mesa, la Dirección de Bromatología visitó, controló y acompañó a 22 empresas del Partido de Pergamino para que cumplieran con los requisitos bromatológicos necesarios y alcanzaran las habilitaciones municipales, además de contar con un Director Técnico y gestionar los registros RNE y RNPA.

En un contexto de crecimiento del mercado de agua envasada, impulsado por la búsqueda de hábitos de consumo saludables y seguros, la Dirección de Bromatología desarrolló un operativo integral de relevamiento y regularización de plantas elaboradoras.

“Hoy en Pergamino, el 100% de las plantas de agua envasada trabaja bajo los requisitos del artículo 983 del Código Alimentario Argentino (CAA), garantizando que cada bidón que llega a un hogar cumpla con las condiciones exigidas. Es el maravilloso trabajo de prevención que no se ve, pero que llega a cada hogar. Cuando crece la demanda, crecen también los emprendimientos informales. Nuestro trabajo es acompañar a las plantas para que puedan trabajar de forma segura, con registros, bajo la supervisión de un Director Técnico, con procesos controlados y con la documentación que garantiza la inocuidad”, explicó Sabina Salvarezza, responsable de Bromatología.

Entre las principales problemáticas detectadas en algunos establecimientos se encontraban la falta de habilitación y registros, condiciones higiénico-sanitarias insuficientes, incumplimientos en el rotulado, abastecimiento de agua sin declarar, ausencia de Director Técnico, falta de aplicación de Buenas Prácticas de Manufactura (BPM), Procedimientos Operativos Estandarizados (POE) y Manejo Integrado de Plagas (MIP), así como la falta de análisis microbiológicos y fisicoquímicos periódicos y del Carnet de Manipulador de Alimentos.

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“Controlamos que se apliquen y cumplan las Buenas Prácticas de Manufactura en todo el proceso productivo para obtener un alimento inocuo, verificando la capacitación permanente del personal, el Carnet de Manipulador de Alimentos, la sectorización y la señalética adecuada. También controlamos el mantenimiento de las condiciones edilicias y de la maquinaria, además de los protocolos de limpieza, el manejo integral de plagas y los análisis bacteriológicos y fisicoquímicos, entre otros aspectos”, detalló la funcionaria.