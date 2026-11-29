> Los jóvenes, el grupo con peor bienestar sexual según una gran encuesta británica

Salud

Una encuesta a 6700 británicos midió por primera vez cuán seguros, respetados y cómodos se sienten con su sexualidad. Los de 16 a 24 años están peor.

Casi una de cada cuatro mujeres y uno de cada cinco varones de 16 a 24 años en Gran Bretaña tienen un bienestar sexual bajo, la proporción más alta entre todos los grupos de edad. El dato surge de una encuesta nacional británica sobre sexualidad, publicada en The Lancet, que midió ese indicador por primera vez

Qué es el bienestar sexual No es lo mismo que la salud sexual, que suele medirse por las infecciones, los embarazos no planificados o el uso de anticonceptivos. Tampoco depende de si la persona tiene relaciones ni de si las disfruta. Los investigadores lo definen como sentirse respetado, seguro y cómodo con el sexo y con la propia sexualidad, y tener autoestima, capacidad de decidir y apoyo en la vida sexual.

Para medirlo usaron un cuestionario validado de 13 preguntas.

La encuesta Los datos provienen de Natsal-4, la cuarta edición de la Encuesta Nacional de Actitudes y Estilos de Vida Sexuales, que se hace en Gran Bretaña desde 1990. Entre septiembre de 2022 y enero de 2024 participaron unas 6700 personas de 16 a 59 años, elegidas al azar en Inglaterra, Escocia y Gales. La llevan adelante el University College de Londres, la Escuela de Higiene y Medicina Tropical de Londres, la Universidad de Glasgow y el Centro Nacional de Investigación Social.

Los primeros cinco trabajos se publicaron en The Lancet el 24 de noviembre. Dos de las investigadoras, Kirstin Mitchell y Ruth Lewis, de la Universidad de Glasgow, resumieron los resultados sobre los jóvenes en un artículo en The Conversation.

Qué encontraron En el total de los encuestados, alrededor de uno de cada siete tiene bienestar sexual bajo.

Entre los de 16 a 24 años, la proporción sube a casi una de cada cuatro mujeres y casi uno de cada cinco varones.

El grupo que mejor está es el de 45 a 59 años.

También es más frecuente entre las minorías sexuales y de género, entre las personas de menores ingresos y, en las mujeres, entre las de menor nivel educativo.

Las respuestas difirieron según el sexo en nueve de las preguntas. Las mujeres dijeron con más frecuencia sentirse dolidas con otras personas por experiencias sexuales pasadas. Los varones, sentir vergüenza por sus pensamientos sexuales.

Con qué se asocia El bienestar sexual bajo se vinculó con tener relaciones con menos frecuencia y también con conductas de mayor riesgo de infecciones de transmisión sexual. Quienes lo reportaron mostraron además más síntomas de ansiedad y depresión. Los autores creen que esa relación funciona en los dos sentidos.

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Como la encuesta toma una foto de un momento, muestra asociaciones, no causas. No permite decir por qué los jóvenes están peor.

El contexto: menos sexo y menos controles El mismo relevamiento registró otros cambios en ese grupo de edad:

Uno de cada tres jóvenes de 16 a 24 años nunca tuvo relaciones sexuales: 38 % de las mujeres y 28 % de los varones. En las tres ediciones anteriores era alrededor de uno de cada cinco.

Los adultos menores de 45 años tienen relaciones unas dos veces por mes en promedio. En 1990 eran cuatro.

El uso de anticonceptivos hormonales entre las mujeres jóvenes bajó de 65 % a 50 % en una década.

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La mitad de las mujeres jóvenes y casi nueve de cada diez varones jóvenes vieron pornografía en el último año.

Entre quienes tienen conductas de riesgo de infecciones, el 74 % de las mujeres y el 85 % de los varones no fue a un servicio de salud sexual en el último año.

Qué plantean las investigadoras Mitchell señaló que «tener buena salud sexual no siempre equivale a tener buen bienestar sexual» y que los profesionales de la salud rara vez preguntan por este aspecto. A su juicio, hacerlo permitiría atender un abanico más amplio de preocupaciones y podría acercar a más personas a los servicios.

Pam Sonnenberg, investigadora principal de la encuesta, sostuvo que no existe una única historia de la salud sexual en el país y que los servicios no pueden aplicar la misma receta para todos.