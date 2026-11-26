> Dengue: el Municipio intensifica las recorridas barriales y pide reforzar la eliminación de criaderos de mosquitos

Salud

Las acciones forman parte de un trabajo que se sostiene durante todo el año y que adquiere especial importancia en esta época, cuando las condiciones climáticas favorecen la aparición de mosquitos.

Con la proximidad de los meses de mayor proliferación de mosquitos, promotoras del área municipal de Salud, junto con integrantes de la Dirección de Saneamiento Ambiental, continúan recorriendo distintos barrios de Pergamino para desarrollar tareas de prevención y concientización sobre el dengue. Durante las visitas, dialogan con los vecinos, distribuyen material informativo y brindan recomendaciones para evitar la reproducción del mosquito transmisor de la enfermedad.

Las acciones forman parte de un trabajo que se sostiene durante todo el año y que adquiere especial importancia en esta época, cuando las condiciones climáticas favorecen la aparición de mosquitos. En ese marco, los equipos municipales buscan fortalecer el compromiso de los vecinos con las medidas preventivas, haciendo hincapié en que la principal herramienta para reducir los riesgos es eliminar los recipientes que puedan acumular agua y convertirse en criaderos.

Durante las recorridas también se realizan tareas de relevamiento y toma de muestras en distintos sectores de la ciudad. La intención es mantener un seguimiento territorial y acercar información a los pergaminenses, recordando que el mosquito Aedes aegypti tiene hábitos domiciliarios y encuentra en los patios, jardines y espacios de las viviendas las condiciones necesarias para reproducirse.

Uno de los principales mensajes que transmiten las promotoras es que no se necesitan grandes cantidades de agua para que el mosquito deposite sus huevos. Cualquier recipiente, por pequeño que sea, puede transformarse en un potencial criadero si permanece a la intemperie y acumula agua durante varios días.

Por ese motivo, desde el área de Salud insisten en la necesidad de incorporar hábitos sencillos, pero fundamentales, como revisar periódicamente los patios, eliminar los objetos en desuso y mantener limpios los espacios exteriores. La prevención no depende exclusivamente de los operativos municipales, sino también de la responsabilidad individual y colectiva de quienes habitan cada barrio.

Medidas sencillas para evitar la reproducción Entre las recomendaciones difundidas se encuentra tapar correctamente tanques, tachos y depósitos de agua; lavar los bebederos de animales, rejillas, canaletas y portamacetas con agua y cepillo; y descartar todos aquellos recipientes que no tengan utilidad y puedan juntar agua de lluvia.

También se aconseja dar vuelta los objetos que permanecen en los patios y no pueden ser eliminados, de manera que no acumulen agua. En el caso de los floreros, se recomienda cambiar frecuentemente el agua o utilizar alternativas que impidan que se conviertan en lugares propicios para la reproducción del mosquito.

Desde el Municipio remarcan que la fumigación constituye una herramienta complementaria y no reemplaza las medidas de prevención que deben adoptarse en cada domicilio. Los productos utilizados permiten controlar a los mosquitos adultos que entran en contacto con el rociado, pero no eliminan los huevos ni las larvas que permanecen en los recipientes con agua. Por lo tanto, si los criaderos continúan presentes, el ciclo reproductivo puede reiniciarse.

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En ese sentido, la eliminación de los posibles focos de reproducción resulta indispensable para interrumpir el desarrollo del insecto y disminuir las posibilidades de transmisión del dengue. Además, el Aedes aegypti es el mismo mosquito que puede transmitir los virus del Zika y la chikungunya, por lo que las recomendaciones contribuyen a prevenir más de una enfermedad.

La prevención comienza en cada vivienda Las recomendaciones sanitarias también incluyen mantener el pasto corto, evitar la acumulación de residuos y objetos en los terrenos, eliminar posibles fuentes de agua estancada y realizar tareas periódicas de limpieza. Asimismo, desde el área municipal aconsejan prestar atención a las instalaciones y desagües de las viviendas, donde pueden quedar sectores con agua acumulada.

Las tareas de prevención y control se desarrollan durante los doce meses del año. La Secretaría de Salud recibe fichas, toma muestras y trabaja en territorio junto con las promotoras, con el propósito de sostener la vigilancia y acercar información a los vecinos.

Por otra parte, se recuerda que Pergamino cuenta con una ordenanza municipal específica para evitar que los neumáticos en desuso se conviertan en potenciales criaderos. La normativa establece que las gomerías y los comercios dedicados a la venta de cubiertas, tanto para vehículos familiares como industriales o agrícolas, deben disponerlos de manera ordenada, bajo techo o apilados y cubiertos con materiales impermeables y resistentes.

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En aquellos casos en que resulte necesario, los neumáticos pueden rellenarse con tierra o arena, mientras que los que ya no puedan utilizarse deben ser perforados para impedir que acumulen agua.

La disposición también alcanza al Cementerio Municipal, donde se solicita reemplazar el agua de los floreros por arena húmeda, una alternativa que permite mantener las flores y evitar que esos recipientes se transformen en espacios de reproducción del mosquito.