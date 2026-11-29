Qué vale un título cuando la inteligencia artificial responde por el alumno

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Una docente de la escuela de negocios ESCP sostiene que las universidades regulan la IA y crean herramientas más rápido de lo que cambian su forma de enseñar.

Si un asistente de inteligencia artificial puede dar una respuesta verosímil en segundos, ¿qué acredita un título universitario? Para Alara Tascioglu, profesora de la escuela de negocios europea ESCP, la respuesta es el criterio: que el graduado sepa decidir cuando no hay una única respuesta y pueda defender su decisión. Lo plantea en un artículo que reprodujo Phys.org

El argumento A medida que los modelos de inteligencia artificial (IA) mejoran, el conocimiento de calidad se vuelve más fácil de conseguir. Por eso, sostiene Tascioglu, un título ya no puede certificar solo que alguien sabe recuperar información o redactar una respuesta razonable. Vale por lo que pueda garantizar que razonó el estudiante y no la máquina.

Ese valor depende del juicio, el punto en que el pensamiento crítico tiene que terminar en una decisión. Y el juicio, plantea, se forma en la enseñanza. Ahí ubica el problema: las instituciones están cambiando su manera de enseñar más despacio de lo que redactan normas sobre IA o desarrollan herramientas con ella.

La autora cita a Montaigne, que prefería una cabeza «bien hecha» a una «bien llena».

En qué se basa Tascioglu, que enseña analítica de negocios e IA, se apoya en un relevamiento hecho en una cumbre sobre IA en educación superior que la ESCP organizó en París el 17 y 18 de marzo de 2026. Participaron docentes, decanos, expertos y empresas de tecnología educativa de 14 países.

Se reunieron 44 contribuciones y se las clasificó según tres tareas: gobernar el uso de la IA, desarrollar capacidades con ella y repensar la enseñanza en torno al juicio humano. El resultado fue desparejo:

Capacidades: es el frente más avanzado. La mayoría describía herramientas ya construidas y en uso.

Gobierno: avanza, pero casi todo sigue en el papel.

Enseñanza: es el más atrasado. La mayoría de los aportes se preguntaba qué cambiar, sin resolverlo.

Un estudio complementario revisó algo más de 700 contribuciones presentadas en cinco conferencias entre 2023 y 2025. En ningún año más de una de cada trece abordó las tres áreas a la vez.

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Lo que muestra un estudio con alumnos La autora cita una investigación publicada en 2025 en la revista PNAS, que siguió a casi 1000 estudiantes secundarios de Turquía mientras aprendían matemática. Los que usaron sin restricciones un chatbot de IA generativa rindieron peor, cuando se lo quitaron, que los que nunca lo habían tenido. Un chatbot diseñado para dar pistas en lugar de respuestas limitó en buena medida ese daño.

Cómo evalúa ella Tascioglu dicta un curso para entre 900 y 1000 alumnos de segundo año en las sedes de París, Madrid y Turín. Su punto de partida es dar por hecho que los estudiantes van a usar IA para todo lo que puedan, y evaluar lo que la IA no puede hacer por ellos: una demostración en vivo, una defensa frente a otros y una recomendación justificada con evidencia que reunieron ellos mismos.

En el curso, los alumnos construyen sistemas que funcionan, los prueban hasta que fallan y defienden lo que recomiendan. El año pasado armaron agentes de IA, entre ellos un sistema de atención al cliente para una marca ficticia de moda, y escribieron informes sobre las concesiones que aceptaron. Un equipo eligió la opción más precisa aunque consumía más energía. Otro prefirió marcar clientes de más antes que pasar por alto uno de riesgo. Un tercero derivó a una persona los pedidos ambiguos.

Antes de recomendar un sistema, deben responder cinco preguntas en un orden fijo, que van desde los datos con que fue entrenado hasta si le confiarían una decisión que afecte el sustento de alguien.

El ritmo del cambio también pesa sobre el docente. Una consigna del programa de 2024 quedó obsoleta en diciembre de ese mismo año, y en su segundo año la profesora reescribió unas 9 de las 15 horas del curso.

Lo que admite no saber La autora reconoce que no sabe si este método mejora los resultados de aprendizaje. Su análisis se basa en lo presentado en conferencias y en su propia experiencia, no en una medición del desempeño de los graduados.

La conclusión Para Tascioglu, las escuelas que cobran aranceles altos tienen que poder explicar qué sabrán hacer sus graduados que antes no sabían. Eso exige proteger las horas de los docentes para diseñar las evaluaciones y estar presentes cuando ocurren, y no solo para dictar más contenido.