Una empresa india de chips personalizados recibe una inversión de GlobalFoundries
El fabricante estadounidense aportará US$ 10 millones a Cyient Semiconductors, que diseña circuitos integrados a medida. La operación la valúa en US$ 510 millones.
Cyient Semiconductors, una empresa india especializada en el diseño de chips personalizados, recibirá una inversión estratégica de US$ 10 millones de GlobalFoundries. Los fondos se destinarán a ampliar su capacidad para desarrollar ASIC, circuitos integrados diseñados para aplicaciones específicas, que se utilizan en autos, inteligencia artificial y centros de datos, entre otros sectores.
La operación fue comunicada el 19 de noviembre por Cyient, la empresa india que controla Cyient Semiconductors y cotiza en la Bolsa. GlobalFoundries es un fabricante de chips por contrato con sede en Estados Unidos.
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Los números de la operación
La inversión se realizará con una valuación de US$ 490 millones antes del aporte. Después de la operación, Cyient Semiconductors quedaría valuada en US$ 510 millones. Cyient mantendrá el control de la compañía.
Qué hace Cyient Semiconductors
La empresa, con sede en Hyderabad, desarrolla chips a medida y productos estándar para aplicaciones específicas. Se especializa en tecnología analógica de señal mixta y en gestión inteligente de energía.
Sus servicios abarcan la arquitectura, el diseño, la fabricación, el encapsulado, las pruebas y la certificación de los chips. Entre sus clientes hay empresas de los sectores automotor, industrial, de inteligencia artificial, comunicaciones y centros de datos.
Para qué se usarán los fondos
Según la compañía, la inversión permitirá ampliar su oferta de chips a medida llave en mano, acelerar el desarrollo de nuevos diseños y asegurar el suministro de obleas de silicio a largo plazo. También busca fortalecer su capacidad de ingeniería y su relación con clientes internacionales.
Qué dijo la empresa
Suman Narayan, director ejecutivo de Cyient Semiconductors, afirmó que la inversión es «una sólida validación de nuestra visión y de la oportunidad para la innovación en semiconductores desde India».