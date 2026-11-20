Una empresa india de chips personalizados recibe una inversión de GlobalFoundries

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El fabricante estadounidense aportará US$ 10 millones a Cyient Semiconductors, que diseña circuitos integrados a medida. La operación la valúa en US$ 510 millones.

20 de noviembre de 2026 a las 12:00 p. m.

Fuente: Cyient, Entrepreneur India y Analytics India Magazine. · 20 de noviembre de 2026 a las 12:00 p. m.

Cyient Semiconductors, una empresa india especializada en el diseño de chips personalizados, recibirá una inversión estratégica de US$ 10 millones de GlobalFoundries. Los fondos se destinarán a ampliar su capacidad para desarrollar ASIC, circuitos integrados diseñados para aplicaciones específicas, que se utilizan en autos, inteligencia artificial y centros de datos, entre otros sectores.

La operación fue comunicada el 19 de noviembre por Cyient, la empresa india que controla Cyient Semiconductors y cotiza en la Bolsa. GlobalFoundries es un fabricante de chips por contrato con sede en Estados Unidos.

Los números de la operación La inversión se realizará con una valuación de US$ 490 millones antes del aporte. Después de la operación, Cyient Semiconductors quedaría valuada en US$ 510 millones. Cyient mantendrá el control de la compañía.

Los principales datos de la inversión de GlobalFoundries en Cyient Semiconductors. — LA OPINION, con datos de Cyient. Qué hace Cyient Semiconductors La empresa, con sede en Hyderabad, desarrolla chips a medida y productos estándar para aplicaciones específicas. Se especializa en tecnología analógica de señal mixta y en gestión inteligente de energía.

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Sus servicios abarcan la arquitectura, el diseño, la fabricación, el encapsulado, las pruebas y la certificación de los chips. Entre sus clientes hay empresas de los sectores automotor, industrial, de inteligencia artificial, comunicaciones y centros de datos.

Para qué se usarán los fondos Según la compañía, la inversión permitirá ampliar su oferta de chips a medida llave en mano, acelerar el desarrollo de nuevos diseños y asegurar el suministro de obleas de silicio a largo plazo. También busca fortalecer su capacidad de ingeniería y su relación con clientes internacionales.