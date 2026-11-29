«Atún» de trigo y arveja: qué les piden los consumidores a los alimentos vegetales

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Salud

n talleres realizados en Irlanda, 38 consumidores pidieron productos locales, poco procesados y parecidos a los que ya conocen, además de ricos y accesibles.

Un «atún» hecho con proteína de trigo y arveja, snacks crocantes de arveja y cebolla, y pastas de trigo y cebada. Son algunas de las ideas que surgieron de talleres con consumidores en Irlanda e Irlanda del Norte, donde 38 personas diseñaron alimentos de origen vegetal con cultivos locales, según publicó Medical Xpress.

De dónde sale la pregunta Los sustitutos vegetales de la carne y los lácteos ganaron espacio en las góndolas, pero arrastran dos problemas. Muchos son ultraprocesados, lo que genera dudas sobre su efecto en la salud. Y buena parte se elabora con proteínas importadas, sobre todo soja.

Los autores del trabajo parten de una idea: si esos productos no responden a lo que el consumidor quiere, no se venden, y sin ventas no hay cambio posible hacia un sistema alimentario con menos peso de la carne, cuya producción genera más emisiones de carbono. Por eso, en lugar de diseñar los productos en un laboratorio y probarlos después, sentaron a los consumidores a la mesa desde el principio.

Cómo se hizo El estudio forma parte de Protein-I, un proyecto que investiga cómo diversificar la producción y el consumo de proteínas vegetales en la isla de Irlanda. Los investigadores organizaron cinco talleres. En cada uno, los participantes debatieron en grupo con una guía, propusieron productos y votaron los que más les interesaban.

La consigna era trabajar con cinco cultivos de la zona: arveja, avena, cebada, centeno y trigo. No fue una elección al azar. Ensayos previos del mismo proyecto, en centros de investigación y en campos de productores, habían mostrado que esas variedades pueden cultivarse allí en cantidad suficiente y con calidad apta para el consumo humano.

Qué pidieron Las preferencias se repitieron en los distintos grupos:

Origen local. Cuando se les preguntó qué entendían por sustentable, muchos no hablaron de emisiones ni de envases, sino de dónde viene el producto. «Siempre elijo algo que sea local», dijo uno. Otro contó que no compraría una verdura traída en avión desde otro continente.

Poco procesamiento. Fue una de las condiciones más mencionadas.

Familiaridad. Prefirieron versiones vegetales de comidas que ya conocen antes que productos completamente nuevos. Muchas propuestas partían de platos habituales, como la avena cocida y las pastas.

Sabor y precio. Las exigencias de siempre para cualquier alimento se mantienen: que sea rico y que no cueste de más.

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Las ideas Entre las propuestas figuran el «toona», un sustituto del atún a base de proteína de trigo y arveja; snacks de arveja y cebolla, y pastas de trigo y cebada. Después de la votación de los participantes y de la consulta a especialistas, las dos preferidas fueron una boloñesa vegetariana y una leche de avena saborizada con proteína agregada.

Muchas ideas giraron en torno a la arveja.

El reparo de los expertos Los especialistas de la industria y de la academia que el equipo entrevistó pusieron un límite a ese entusiasmo. La arveja tiene un sabor y un color fuertes, que a parte del público le resultan desagradables.

Ahí aparece una tensión que el estudio deja a la vista. Para atenuar ese sabor hay que refinar más el ingrediente, y ese procesamiento adicional puede hacer que el producto final termine clasificado como ultraprocesado. Es decir, lo contrario de lo que los consumidores pidieron.

Mostrar de dónde viene Como el origen pesó tanto en las respuestas, los autores recomiendan destacarlo en el envase. El proyecto desarrolló una plataforma digital de trazabilidad: un código QR en la etiqueta permite ver de dónde proviene el alimento, el recorrido que hizo durante su elaboración y su huella ambiental.

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El equipo también organizó un taller de panificación con cereales cultivados en Irlanda. Los participantes dijeron valorar más esos cereales después de la experiencia y manifestaron su intención de comprar productos elaborados con ellos.

Lo que viene Los investigadores comenzaron una segunda etapa, Protein-I-2, que buscará desarrollar productos mínimamente procesados con cultivos locales y sustentables, a partir de las ideas surgidas en los talleres.

Su conclusión es que ajustar los lanzamientos a lo que el consumidor quiere aumenta las probabilidades de que los acepte.