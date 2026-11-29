Arquitectura y Hogar

Casas autoconstruidas en México, mosaicos populares en Brasil y «cholets» en Bolivia muestran cómo los estilos importados cambian de sentido al cambiar de manos.

Una columna clásica en una casa levantada por sus dueños en México. Azulejos rotos que imitan murales modernistas en Belém, Brasil. Un chalet en la terraza de un edificio comercial en El Alto, Bolivia. Un artículo del sitio ArchDaily reúne tres casos de América Latina en los que estilos ajenos se volvieron un lenguaje propio.

La idea Un estilo arquitectónico se reconoce por un conjunto de rasgos: formas, materiales, proporciones, ornamentos. Pero esos rasgos no quedan atados para siempre a la tradición que los creó. Pueden separarse, viajar y reaparecer en otro lugar, hechos con otros materiales y por otras manos. Conservan algo reconocible del original, aunque respondan a otra lógica.

Ese es el punto de partida del texto de Daniela Andino, publicado el 25 de noviembre. Los tres casos que analiza tienen algo en común: no nacieron en estudios de arquitectura, sino de decisiones de propietarios, albañiles y maestros de obra.

México: las casas de las remesas En distintas regiones de México, entre ellas Tlaxcala, las casas autoconstruidas combinan columnas clásicas, torreones, arcos, cúpulas y techos de formas complejas. La mezcla reúne rasgos de la arquitectura histórica europea y de la vivienda suburbana de Estados Unidos, reproducidos en hormigón y mampostería.

Muchas se financian con el dinero que envían los familiares que emigraron a Estados Unidos. El fotógrafo Adam Wiseman las registró en un proyecto que tituló Arquitectura Libre.

Brasil: el modernismo hecho con descartes En Belém, capital del estado de Pará, surgió entre las décadas de 1950 y 1960 un estilo conocido como Raio-que-o-parta. Sus fachadas llevan composiciones geométricas inspiradas en los paneles cerámicos del modernismo brasileño, el de artistas como Athos Bulcão y Cândido Portinari, pero armadas con mosaicos de azulejos rotos.

El material tenía una explicación práctica. Los azulejos que se dañaban durante el transporte por la ruta Belém-Brasilia se revendían a bajo precio. Los mestres de obras diseñaban los dibujos junto con los dueños de casa, y la decoración se concentraba en la platibanda, el remate que oculta el techo. El estilo apareció primero en viviendas de familias con más recursos y después se extendió.

La academia lo miró con desdén. En 1966, el profesor Donato Mello Júnior criticó esas fachadas ante la primera camada de arquitectos egresados de la Universidad Federal de Pará. Recién desde 2009 dos investigadores, Cybelle Salvador Miranda y Ronaldo Nonato Marques de Carvalho, comenzaron a estudiarlas de forma sistemática.

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En noviembre de 2025, una ley municipal declaró al Raio-que-o-parta patrimonio cultural inmaterial. De unas 300 viviendas documentadas, cerca de 100 conservan sus mosaicos.

Bolivia: el chalet en la azotea En El Alto, la ciudad vecina a La Paz, los cholets son edificios de varios pisos y uso mixto. Tienen locales comerciales en la planta baja, salones de fiestas y departamentos de alquiler en los niveles intermedios y, arriba de todo, la vivienda del dueño, con forma de chalet.

Los impulsó el constructor Freddy Mamani desde comienzos de los años 2000. Sus fachadas e interiores combinan esa forma residencial europea con iconografía de Tiwanaku, motivos de los textiles aimaras, patrones geométricos y colores saturados. Los clientes son comerciantes y empresarios aimaras.

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El reconocimiento llegó desde afuera: en 2018, Mamani construyó la réplica de uno de sus salones de eventos en la Fundación Cartier de París.

La pregunta que queda abierta El artículo sostiene que el significado de un estilo depende de quiénes lo adoptan, de los métodos de construcción que tienen a mano y de las asociaciones culturales que le suman. Con el tiempo, referencias que pertenecían a una tradición terminan identificando a lugares y comunidades muy distintos.