Las 6 combinaciones de colores que son tendencia en decoración en 2026 y cambian por el hogar

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Arquitectura y Hogar

Las tendencias de interiorismo de 2026 apuestan por tonos cálidos, contrastes intensos y combinaciones que aportan personalidad a los ambientes.

05 de octubre de 2026 a las 02:14 p. m.

05 de octubre de 2026 a las 02:14 p. m.

El color ocupa un lugar central en las tendencias de decoración de 2026. Más allá de los muebles y los objetos, la elección de una paleta puede modificar por completo la apariencia de un ambiente y definir si transmite calidez, sofisticación, frescura o carácter.

Las combinaciones de colores que marcan tendencia en 2026 Las propuestas recorren desde paletas inspiradas en la naturaleza hasta contrastes más audaces. Estas son las seis combinaciones que se destacan dentro de las tendencias actuales de interiorismo:

Verde oliva y tonos tierra: una combinación vinculada con los materiales y colores de la naturaleza. Los tonos tierra aportan calidez, mientras que el verde oliva suma profundidad y un aspecto sereno.

Terracota y color teja: los tonos rojizos y anaranjados recuperan el espíritu mediterráneo y permiten crear ambientes cálidos. Funcionan especialmente bien en paredes, textiles, cerámicas y objetos decorativos.

Rosa empolvado y rojo: una alternativa más arriesgada que combina la suavidad del rosa con la intensidad del rojo. El contraste permite sumar personalidad sin abandonar una estética sofisticada.

Verde oliva y burdeos: el verde vuelve a aparecer, esta vez acompañado por un tono profundo y elegante. La combinación puede utilizarse para crear ambientes con mayor presencia visual.

Mostaza y azul petróleo: dos colores intensos que generan un contraste marcado. El mostaza aporta luminosidad y el azul petróleo funciona como contrapunto para lograr una decoración con carácter.

Taupe y marrón chocolate: una dupla de tonos neutros y profundos que apunta a una estética atemporal. Puede incorporarse mediante muebles, paredes, textiles o pequeños accesorios.

El rojo vuelve a ganar espacio en la decoración Entre las tonalidades que recuperan protagonismo aparece el rojo. Después de varias temporadas en las que los neutros ocuparon gran parte de las propuestas de interiorismo, los colores más intensos vuelven a utilizarse para generar puntos de atención.

No hace falta incorporar grandes superficies rojas para adoptar esta tendencia. Un sillón, una lámpara, una obra de arte, una alfombra o algunos textiles pueden funcionar como acentos dentro de una paleta más neutra.

La clave está en combinar los tonos intensos con colores que permitan equilibrar el conjunto y evitar que el ambiente pierda armonía.

La regla 60-30-10 ayuda a distribuir los colores Para quienes comienzan a diseñar un ambiente desde cero, una de las reglas más utilizadas en interiorismo es la fórmula 60-30-10. El criterio propone distribuir los colores en tres proporciones para conseguir una composición equilibrada.

El 60% corresponde al color principal, que suele ocupar las superficies más grandes del ambiente, como paredes o determinados muebles. Puede tratarse de un tono neutro o de una alternativa con mayor presencia.

El 30% representa el color secundario, destinado a elementos de mayor tamaño, como sofás, muebles auxiliares, cortinas o determinadas piezas de mobiliario.

El 10% restante queda reservado para los acentos. Allí pueden aparecer los colores más intensos mediante almohadones, mantas, cuadros, lámparas, objetos decorativos u otros accesorios.

Esta distribución permite incorporar colores de tendencia sin necesidad de utilizarlos en grandes cantidades.