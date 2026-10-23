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Arquitectura y Hogar

Tres tendencias de decoración para renovar tu casa esta primavera

Con algunos cambios sencillos, es posible darle más luz y frescura a los espacios sin necesidad de hacer grandes reformas.

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23 de octubre de 2026 a las 04:50 p. m.
Tres tendencias de decoración para renovar tu casa esta primavera
Los tonos claros, los materiales naturales y los ambientes despejados pisan fuerte esta temporada.Foto: SHUTTERSTOCK.

La primavera invita a renovar los ambientes y dejar entrar un poco de aire fresco en casa. Esta temporada, las tendencias deco apuntan a una combinación de colores neutros, plantas y objetos artesanales, con la premisa de crear espacios luminosos, tranquilos y visualmente ordenados.

Los tonos neutros ganan protagonismo

El blanco, el crudo, el beige y otros colores suaves son grandes aliados para conseguir ambientes relajados y luminosos. Además de aportar una sensación de amplitud, funcionan como una base versátil para sumar pequeños detalles de color a través de los textiles, los adornos o los muebles. Una alternativa sencilla es incorporarlos en paredes, cortinas y fundas de almohadones.

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Las plantas, un toque de naturaleza en casa

Con la llegada de los días más cálidos, el verde se convierte en un recurso decorativo ideal para darle vida a cualquier rincón. Agrupar varias plantas en un mismo sector, combinando diferentes alturas y tamaños, permite crear una composición atractiva sin recargar el ambiente. Los maceteros de barro, los cestos de fibras naturales y los pedestales también suman textura y acompañan otra de las tendencias de la temporada: el regreso de lo artesanal.

Estanterías ordenadas y con personalidad

Otra de las claves para renovar la decoración está en despejar los espacios y elegir con cuidado qué objetos quedan a la vista. En bibliotecas y estantes, los libros pueden combinarse con pequeñas esculturas, cuencos, piezas de cerámica y alguna planta. La idea es jugar con las alturas, los colores y las texturas para conseguir una composición equilibrada, sin llenar cada espacio disponible.

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Menos es más

Pequeños cambios que hacen la diferencia. No hace falta cambiar todos los muebles ni invertir demasiado para adaptar la casa a la primavera. Reorganizar una biblioteca, sumar macetas de materiales naturales o reemplazar algunos textiles por versiones más claras puede transformar la atmósfera de un ambiente. La clave está en elegir pocos elementos que combinen entre sí y apostar por una decoración que transmita frescura, calidez y armonía.

Fuente: El Mueble.

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