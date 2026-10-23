Tres tendencias de decoración para renovar tu casa esta primavera

Arquitectura y Hogar

Con algunos cambios sencillos, es posible darle más luz y frescura a los espacios sin necesidad de hacer grandes reformas.

La primavera invita a renovar los ambientes y dejar entrar un poco de aire fresco en casa. Esta temporada, las tendencias deco apuntan a una combinación de colores neutros, plantas y objetos artesanales, con la premisa de crear espacios luminosos, tranquilos y visualmente ordenados.

Los tonos neutros ganan protagonismo El blanco, el crudo, el beige y otros colores suaves son grandes aliados para conseguir ambientes relajados y luminosos. Además de aportar una sensación de amplitud, funcionan como una base versátil para sumar pequeños detalles de color a través de los textiles, los adornos o los muebles. Una alternativa sencilla es incorporarlos en paredes, cortinas y fundas de almohadones.

Las plantas, un toque de naturaleza en casa Con la llegada de los días más cálidos, el verde se convierte en un recurso decorativo ideal para darle vida a cualquier rincón. Agrupar varias plantas en un mismo sector, combinando diferentes alturas y tamaños, permite crear una composición atractiva sin recargar el ambiente. Los maceteros de barro, los cestos de fibras naturales y los pedestales también suman textura y acompañan otra de las tendencias de la temporada: el regreso de lo artesanal.

Estanterías ordenadas y con personalidad Otra de las claves para renovar la decoración está en despejar los espacios y elegir con cuidado qué objetos quedan a la vista. En bibliotecas y estantes, los libros pueden combinarse con pequeñas esculturas, cuencos, piezas de cerámica y alguna planta. La idea es jugar con las alturas, los colores y las texturas para conseguir una composición equilibrada, sin llenar cada espacio disponible.

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Menos es más Pequeños cambios que hacen la diferencia. No hace falta cambiar todos los muebles ni invertir demasiado para adaptar la casa a la primavera. Reorganizar una biblioteca, sumar macetas de materiales naturales o reemplazar algunos textiles por versiones más claras puede transformar la atmósfera de un ambiente. La clave está en elegir pocos elementos que combinen entre sí y apostar por una decoración que transmita frescura, calidez y armonía.