Tinytanic: así es la casa flotante de 2,6 metros cuadrados que entra en la caja de una camioneta

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Arquitectura y Hogar

David Rule, creador de contenido en YouTube, construyó una casa flotante de 2,44 metros de largo por 1,07 de ancho, unos 2,6 metros cuadrados. La bautizó Tinytanic y la presenta como la más pequeña del mundo. Tiene cama, cocina, heladera y energía solar, y cabe en la caja de una camioneta.

Cómo es por dentro La cabina mide 1,07 metros de alto, por lo que no se puede estar de pie: hay que sentarse o acostarse. El espacio interior se divide entre una zona para dormir y una mesada de cocina.

La cocina tiene una pileta, una heladera pequeña y un anafe de un solo quemador a gas butano. Una bomba de 12 voltios lleva agua a la canilla, y el agua usada se junta en un recipiente debajo de la mesada. Para ventilar, la cabina tiene un ventilador y una pared trasera de lona con cierre que se puede abrir.

En la proa, un ventanal ocupa todo el frente y da luz natural y vista a ras del agua. Sobre la ventana hay una placa de bronce con el nombre del barco.

Materiales y energía La estructura es de cedro, pino y madera contrachapada. Una plataforma de cedro se apoya sobre flotadores, y la cabina tiene un techo de aluminio.

En el techo hay dos paneles solares de 100 vatios que cargan una batería marina de litio de 100 amperios hora. Ese sistema alimenta los enchufes, el ventilador y un motor eléctrico de popa de 30 libras de empuje. El timón se maneja con una caña, y a cada lado hay dos pequeñas plataformas donde se para quien conduce.

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El viaje de prueba Rule hizo el primer viaje del Tinytanic por el río Pend Oreille, en el estado de Washington, entre Metaline Falls y Peewee Falls: unas 12 millas, cerca de 19 kilómetros.

La generación solar no alcanzó para usar el motor todo el tiempo. Según los medios que siguieron el proyecto, Rule lo usó lo mínimo posible, se dejó llevar por la corriente cuando pudo y apagó los consumos que no eran necesarios.

De dónde salió la idea Rule es conocido por construir viviendas móviles de dimensiones mínimas, tanto en tierra como en el agua. En la construcción del Tinytanic aplicó técnicas que había usado en un proyecto anterior, un jacuzzi flotante.