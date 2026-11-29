Salud

El carbono radiactivo de los ensayos atómicos quedó en sus dientes y permitió calcular que vivió al menos 65 años. Varó en Escocia en 2015.

El rastro radiactivo que dejaron las pruebas nucleares del siglo XX quedó guardado en los dientes de los cetáceos. Con esa marca, científicos de Escocia estimaron que un macho de orca varado en 2015 tenía al menos 65 años al morir. Sería el más longevo registrado para su sexo. El estudio se publicó en Frontiers in Marine Science.

Un reloj dentro del diente Los dientes de las orcas y los cachalotes crecen por capas, como los anillos de un árbol. Se supone que cada capa equivale a un año, y contarlas es el método habitual para calcular la edad de un animal. Lo que nadie había comprobado en estas dos especies era si la suposición se cumplía durante toda la vida.

Para verificarlo, los investigadores usaron una marca de tiempo conocida. Los ensayos nucleares en la atmósfera de la década de 1950 y principios de la de 1960 elevaron la cantidad de carbono-14 en el aire. Parte llegó al océano, subió por la cadena alimentaria y quedó fijada en los dientes de los animales que vivían entonces. Como se sabe cuándo subió y cuándo bajó ese nivel, cada capa puede fecharse.

Qué analizaron El equipo estudió dientes de tres orcas y dos cachalotes que vararon en las costas de Escocia entre 1994 y 2016. Además del carbono-14, midió isótopos estables de carbono y nitrógeno, que dan pistas sobre la dieta y la zona donde se alimentó cada animal.

En los dos cachalotes y en una de las orcas, el radiocarbono coincidió con el conteo de capas. Eso respalda que se forma una capa por año, al menos en la juventud y la adultez.

El caso que no cerraba El tercer animal fue distinto. Es un macho identificado como KW2, que varó en 2015 en South Uist, una isla del oeste de Escocia. Su diente tenía 52 capas visibles, lo que ubicaría su nacimiento a comienzos de los años sesenta.

Pero las capas más antiguas tenían niveles de carbono-14 anteriores a los ensayos nucleares. Es decir, nació antes. Los autores no pueden fijar una edad exacta, pero concluyen que era bastante mayor de lo que indicaban las capas: 65 años o más.

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La explicación es que, con la edad, las capas se comprimen hasta volverse indistinguibles. «Creemos que el diente se quedó sin espacio para sumar más capas», dijo Kieran Tierney, primer autor del trabajo, al sitio Live Science.

Por qué es un récord Los machos de orca viven en promedio unos 30 años, aunque algunos llegan a 60 o más, según la agencia estadounidense NOAA. Las hembras viven bastante más y pueden alcanzar los 90. El hallazgo sugiere que el conteo de capas puede subestimar la edad de los ejemplares más viejos.

La hembra y la planta nuclear Otra de las orcas estudiadas es Lulu, una hembra que murió en 2016 enredada en artes de pesca. Pertenecía a un pequeño grupo residente del oeste de Escocia en el que no se han registrado crías.

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Su diente mostró niveles altos y constantes de radiocarbono, que los autores vinculan con las descargas de la planta de reprocesamiento nuclear de Sellafield, en el noroeste de Inglaterra, sobre el mar de Irlanda. La señal indica que pasó buena parte de su vida alimentándose en esa región. Los isótopos de nitrógeno apuntan a una dieta con mayor proporción de mamíferos marinos que la de los dos machos.

Los límites del estudio La muestra es chica: cinco animales. La edad de KW2 es una estimación con margen de error, no una medición exacta. Y los resultados vienen de ejemplares de una sola región, por lo que no se pueden trasladar sin más a otras poblaciones de orcas.